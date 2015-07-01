《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月1日

*工商时报：

--苹果 iPhone 6s/6s plus原本传出8月即将量产，但网路传出将提前开始量产，不过鸿海 则是不愿评论。

--高力国际(Colliers International)台湾分公司董事总经理刘学龙表示，台北市高额房屋税赋，还有明年要实施的房地合一实价课税，一连串打房政策冲击经济活动，已经使得外资法人开始打算要全面撤出台北市；估计，大概五成比例的外资法人，已考虑不在台北市投资、转而评估其它县市。

-- 为使境外基金深耕台湾，金管会推动〞鼓励境外基金深耕计画〞，截至6月29日，计有八家总代理人为所代理境外基金的境外基金机构送件申请深耕计画认可，包含联博投信、柏瑞投信、汇丰中华投信、瀚亚投信、摩根投信、施罗德投信、德盛安联投信、野村投信。

*经济日报：

--经济部发布2014年外销订单海外生产实况调查，其中台湾生产与大陆生产比率差距，拉近至史上最小，接近1比1。学者预言，〞台湾接单，大陆生产〞趋势愈加明显，在不久的将来，外销订单在大陆生产比率就将超过台湾生产。

--大陆海协会会长陈德铭表示将争取在今年8月举行两岸两会的第11次高层会谈，会议地点可能选在大陆的福建省福州市，届时将讨论陆客来台中转议题。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。