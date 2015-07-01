全球金融：美元首季全球外储占比上升，欧元降至13年低位--IMF数据

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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分析师称，随着欧洲央行(ECB)启动1万亿欧元的资产购买计划并实行负利率，亚洲各国央行加大了出售欧元的力度。
欧元兑美元 在3月16日触及12年低点1.0457美元，第一季度累计跌逾11%。
“亚洲各央行一直在调整外汇储备结构，降低欧元比重，”瑞银集团(UBS)外汇策略师Geoff Yu称。
IMF数据显示，全球外汇储备第一季降至11.433万亿美元，去年第四季为11.589万亿美元。外汇储备的下降始于去年第三季。
第一季已配比外汇储备降至6.062万亿美元，之前一季为6.086万亿美元。(完) (编译 陈宗琦/孙国玉；审校 张涛)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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