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债券 | 2015年 7月 1日 星期三 08:47 BJT

全球金融：美元首季全球外储占比上升，欧元降至13年低位--IMF数据

分析师称，随着欧洲央行(ECB)启动1万亿欧元的资产购买计划并实行负利率，亚洲各国央行加大了出售欧元的力度。

欧元兑美元 在3月16日触及12年低点1.0457美元，第一季度累计跌逾11%。

“亚洲各央行一直在调整外汇储备结构，降低欧元比重，”瑞银集团(UBS)外汇策略师Geoff Yu称。

IMF数据显示，全球外汇储备第一季降至11.433万亿美元，去年第四季为11.589万亿美元。外汇储备的下降始于去年第三季。

第一季已配比外汇储备降至6.062万亿美元，之前一季为6.086万亿美元。(完) (编译 陈宗琦/孙国玉；审校 张涛)

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