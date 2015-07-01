版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 08:33 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月1日-7月8日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。     
 日期   时间    国家    规模       发行细节
 7/1            德国    50亿欧元   标售五年期联邦债券
 7/2            法国               标售长期政府债券(OAT)
 7/2            西班牙             标售公债
 7/2            英国               标售票息2%、2020年到期的公
                                   债
 7/2            日本               标售10年期公债
 7/2            日本               标售三个月期贴现国库券
 7/6    1350    法国               标售国库券(BTF)
 7/7            美国               发售三年期公债
 7/7            英国               标售票息3.5%、2045年到期的
                                   公债
 7/7            日本               标售10年期通胀保值债券
 7/8            美国               发售10年期公债
 7/8            德国    40亿欧元   标售两年期联邦债券
 7/8            日本               标售六个月期贴现国库券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐