《台湾重要政经日程》--7月1日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
=====================今日重要政经消息============================== 7/1(三) --10:00 2015台湾竞争力高峰会。 --10:30 经济部长邓振中北区工业区座谈会。 --13:30 民进党中常会。 --14:00 国民党中常会。 --09:50 6月PMI。 --15:00 陆委会主委视察海基会。 ===================================================================== 7/6(一) --16:10 央行公布6月底外汇存底，上月底为4,189.58亿美元。 7/7(二) --08:30 主计总处公布6月消费者物价指数，上月年跌0.73%。 --16:00 财政部公布6月出口/进口数据，上月出口年跌3.8%。 7/10(五) --13:30 台积电 公布6月营收。 *7/15(三) --12:00 柜买中心记者会。 7/20(一) --16:00 经济部公布6月外销订单，上月为年衰退5.9%。 7/22(三) --08:30 主计总处公布6月季调失业率，5月为3.75%。 7/23(四) --16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月为下跌3.18%。 8/20(四) --16:20 央行公布第二季经常帐，上季顺差220亿美元。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”