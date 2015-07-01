金砖国家：6月30日股汇市收盘纵览

路透7月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月30日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上扬1.34%或12.83点，报972.25点。

中国股市：沪综指震荡收升5.5%创逾六年最大单日涨幅，个股全面反弹

中国汇市：人民币创近一个月收盘新高，或受半年末结汇需求驱动

香港股市：恒生指数收高，但创2014年9月来最大月度降幅

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巴西股市：表现逊于拉美股市，因国内矿业股Vale 大幅下挫逾4%，拖累大盘。巴西指标Bovespa指数 仅微涨0.13%至53,080.88点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1082/89，上日收报3.1175/95。

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南非股市：市场交投谨慎，投资者仍在担心希腊将会对国际货币基金会(IMF)的债务违约，并陷入更深的经济危机当中。Top-40指数 收低0.55%，至46,141.59点。大盘综合指数 跌0.37%，报51,806.95点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因南非意外录得贸易顺差

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印度股市：结束二个交易日的跌势收高，得益于月底和季度末的美化账面操作，尽管希腊违约忧虑仍存，令整体市场人气依然偏弱。指标BSE指数 收高0.49%至27,780.83点。NSE指数 收升0.6%至8,368.50点。

印度汇市：卢比兑美元 收报63.64，上日收报63.84。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报939.93点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.93%，报512.84点。