金砖国家：6月30日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透7月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月30日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 上扬1.34%或12.83点，报972.25点。
中国股市：沪综指震荡收升5.5%创逾六年最大单日涨幅，个股全面反弹
中国汇市：人民币创近一个月收盘新高，或受半年末结汇需求驱动
香港股市：恒生指数收高，但创2014年9月来最大月度降幅
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巴西股市：表现逊于拉美股市，因国内矿业股Vale 大幅下挫逾4%，拖累大盘。巴西指标Bovespa指数 仅微涨0.13%至53,080.88点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1082/89，上日收报3.1175/95。
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南非股市：市场交投谨慎，投资者仍在担心希腊将会对国际货币基金会(IMF)的债务违约，并陷入更深的经济危机当中。Top-40指数 收低0.55%，至46,141.59点。大盘综合指数 跌0.37%，报51,806.95点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因南非意外录得贸易顺差
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印度股市：结束二个交易日的跌势收高，得益于月底和季度末的美化账面操作，尽管希腊违约忧虑仍存，令整体市场人气依然偏弱。指标BSE指数 收高0.49%至27,780.83点。NSE指数 收升0.6%至8,368.50点。
印度汇市：卢比兑美元 收报63.64，上日收报63.84。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报939.93点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.93%，报512.84点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.74%，报55.30卢布。卢布兑欧元 升值1.77%，至61.612卢布。(完) (整理 郑茵 审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”