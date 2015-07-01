中国个股：粤高速向母公司收购资产，引入复星保利和广发证券等战投

路透上海7月1日 - 中国广东省高速公路发展股份有限公司 周三刊登公告称，拟向母公司旗下企业收购价值约43.66亿元人民币资产，以定向增发A股为支付对价，同时增发A股筹集配套资金，并引入复星 、保利地产 和广发证券 三家战略投资者。

公告显示，粤高速拟向母公司广东省交通集团旗下子公司广东省高速公路公司和广东省公路建设公司收购公路资产。交易完成后，粤高速的运营高速公路权益里程达到273.00公里，比交易前的217.19公里增长25.70%。

粤高速将以股份为对价向省高速和建设公司收购相关项目公司股权，并通过现金支付购买建设公司持有的相关债权，这部分债权预估值为9.88亿元，每股增发价格为5.09元。增发完成后，广交集团仍为粤高速的控股股东。

同时，粤高速拟向亚东复星亚联、西藏赢悦和广发证券 定向增发A股，增发价亦为每股5.09元，募集配套资金16.5亿元，用于上述收购债权的现金对价、相关税费及补充粤高速的流动资金。亚东复星亚联是复星旗下南京钢联的全资子公司，西藏赢悦是保利地产的全资子公司，两者分别认购价值10亿元和5亿元的股份。

公告称，这三家投资者分别具有全球深度的多元化投资能力、专业领域的投资建设经营能力、以及丰富的资本市场运营能力。本次交易完成后，粤高速将可以借助这些投资者的能力和资源，充分挖掘本产业和相关产业的投资机会，快速实现相关多元化产业的发展，努力将公司打造为“以路为基础，多元化发展”的投资控股公司。

中信证券 担任本次收购和增发的独立财务顾问。