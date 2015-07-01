中国个股：世纪华通大股东收购盛大游戏43%股权，未来拟注入上市公司

路透上海7月1日 - 中国浙江世纪华通集团股份有限公司 周三公告称，公司大股东已通过收购间接持有网络游戏运行商--盛大游戏 43%股权，未来若盛大游戏顺利完成私有化，公司对持有上述股权的目标公司将有优先认购权。

公告指出，世纪华通6月26日收到控股股东浙江华通控股集团有限公司和第二大股东邵恒、第三大股东王佶发来的《关于收购盛大游戏公司部分股权事项的通知函》，

华通控股、上海砾游投资公司（为邵恒、王佶各持50%股权的投资管理公司）及上海东方证券资本投资有限公司共同作为普通合伙人分别发起设立了上海海砾天投资中心、上海砾华投资中心、上海砾海投资中心，以上三家有限合伙企业合称“砾系基金”。

其中砾天投资认缴出资总额17.105亿元人民币，砾华投资认缴出资总额17.105亿元，砾海投资认缴出资总额29.74亿元，三家砾系基金合计出资63.95亿元。

三家砾系基金6月25日分别正式签订股权转让协议。砾华投资与东方智盛（上海）投资中心签订股权转让协议，收购其持有的通盛BVI100%的股权，通盛BVI间接持有盛大游戏有限公司11.5%的股权。

砾天投资与东方智汇（上海）投资中心签订股权转让协议，收购其持有的华盛BVI100%的股权，华盛BVI间接持有盛大游戏11.5%的股权。砾海投资与上海并购股权投资基金合伙企业、西藏润达能源有限公司签订股权转让协议，收购其持有的上海海胜通投资有限公司100%的股权，海胜通间接持有盛大游戏20%的股权。

上述收购正在办理交割过户手续，上述交易完成后，砾系基金将间接持有盛大游戏43%的股权。

公告称，假若上述议案交易顺利推进并完成，相关后续安排如下：盛大游戏将完成私有化，盛大游戏已于2014年1月29日宣布收到私有化要约，并于2015年4月份公布私有化进展，并已与凯德集团及其全资子公司签署了最终私有化协议，并在实施中。

而该拟议交易及私有化完成后，则在盛大游戏私有化完成后一年内，控股股东及大股东按拟议交易实际发生的成本将取得的目标公司（通盛BVI、华盛BVI、海盛通）控股股权优先转让给世纪华通

公告并指出，由于公司还在筹划其他非公开发行股票收购资产的事项，相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。