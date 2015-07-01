更新版 1-加拿大经济：4月GDP意外萎缩，第二季增长前景令人忧心

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
“如果连续两个季度经济萎缩，确实会让他们更倾向于考量再提供一些刺激举措，”道明证券(TD Securities)首席加拿大宏观策略师David Tulk表示。
央行最近一次预估是第二季经济成长1.8%，不过会在7月15日的会议中发布新的预估。
Tulk表示，加拿大经济必须在5月与6月各成长0.3%，第二季成长才会是正值。他也说，5月底东北部亚伯达省山火阻碍油砂生产，可能令经济成长受抑。
4月的数据显示能源行业依然疲弱。央行先前表示，油价的影响预计主要集中在2015年初显现。
“差别在于，目前看来影响要比他们的预期还要大一些，时间也更久一点，因此他们可能需要多一点‘预防措施’，”Tulk表示。(完)
(编译 李婷仪/陈宗琦；审校 戴素萍/张涛)
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