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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 08:55 BJT

《交易视点》台债殖利率不易上行，但追价买盘少料中性盘整--元大宝来证

路透台北7月1日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，目前市场对于希腊债务协商看法依然没有明确答案，在最终结果出炉前都可能造成金融市场出现大震荡，若希腊协商失败退出欧元区，违约传染效应之下，西班牙及义大利等国都有违约风险，可能拖垮欧洲经济进而影响美国经济成长速度，两败俱伤。

本周四美国也将公布6月份的非农就业数据，数据若表现亮眼之下不排除有9月升息的可能，但是在欧洲状况不明与中国持续降准降息，让美国在未来升息步调也较受压力。

台湾方面，在未来一季公债筹码供应量较少之下与市场资金维持宽松不变，台湾央行也因面对经济基本面疲弱，可能将不跟进美国升息，殖利率不易上行，但是目前市场买盘追价意愿薄弱，殖利率下行力道也略显不足，预计仍以中性区间盘整看待，等待希腊债务问题落幕，若希债果真违约，台债可望再走一波多头行情，预估104/5期 成交区间1.48%-1.53%，五年期104/9期 则在0.97%-1.02%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)

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