国际油市：油价下跌，之前希腊未能如期偿还IMF贷款

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0044 GMT，近月布兰特原油期货 报在每桶63.15美元，较上日结算价下跌0.44美元。美国原油期货 跌0.57美元，报每桶58.90美元。
分析师称，伊拉克产量上升也对油价构成压力。
美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增加，汽油库存和馏分油库存也增加。
API公布，最新一周美国原油库存增加187.5万桶，至4.68861亿桶，接受路透调查的分析师预期为减少200万桶。库欣原油库存减少1.9万桶。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/李婷仪 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”