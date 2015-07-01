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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 08:59 BJT

国际油市：油价下跌，之前希腊未能如期偿还IMF贷款

0044 GMT，近月布兰特原油期货 报在每桶63.15美元，较上日结算价下跌0.44美元。美国原油期货 跌0.57美元，报每桶58.90美元。

分析师称，伊拉克产量上升也对油价构成压力。

美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增加，汽油库存和馏分油库存也增加。

API公布，最新一周美国原油库存增加187.5万桶，至4.68861亿桶，接受路透调查的分析师预期为减少200万桶。库欣原油库存减少1.9万桶。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/李婷仪 审校 于春红)

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