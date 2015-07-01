中国房地产：上半年万科以1,080亿元销售夺冠，恒大和绿地居前三--CRIC

路透上海7月1日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)周三公布的上半年房地产企业销售榜单，万科 以1,080亿元人民币的销售业绩夺冠，恒大地产 和绿地集团分别以893.6亿元和789.2亿元分列第二和第三位。

跻身上半年销售额前十位的还包括保利地产 （753亿元）、中国海外地产 （639.2亿元）、万达集团（610.1亿元）、碧桂园 （540亿元）、华润置地 （369.7亿元）、世茂房地产 （315.2亿元）和华夏幸福 （302亿元）。以销售面积计，恒大地产、万科和碧桂园名列前三。

目前，上述上市房企还未公布其今年前六个月的销售成绩。

与各大房企年初提出的销售目标相比，恒大地产目标完成率最高，达到60%，保利地产和中海地产分别完成50%和48%，而万达集团和绿地集团仅分别完成34%和28%。

CRIC报告称，随着市场回暖，上半年国内大多房企的业绩同比出现小幅增长，其中二季度增幅较大。例如此次排名前十位的房企二季度销售环比增长82%。