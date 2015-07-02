专栏节选：台湾经济弱化讯号浮现--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月2日出版的当期「老谢开讲」专栏) 台积电除息首日，正好遇上希腊倒债危机，台股当天大跌226点，这一记长黑，把今年台股些微的涨幅全都跌光，而台积电不但未向上填4.5元股息，反而向下贴息。这可能是台湾资本市场弱化的开端。

六月二十九日，台股全市场都关注台积电的除息大戏。台积电是台湾第一大市值企业，今年台积电配发四．五元现金股息，在六月二十六日，台积电除息前一个交易日，台积电收盘是一四六元，二十九日的除息，台积电配发四．五元股息，除息参考价是一四一．五元。不过，台积电以一四○．五元开出，最后以一三八．五元收盘，台积电除息首日，正好遇上希腊倒债危机，台股当天大跌二二六点，这一记长黑把今年台股些微的涨幅全都跌光了，而台积电不但未向上填四．五元股息，反而向下贴息。这可能是台湾资本市场弱化，甚至是台湾经济弱化的一个开端，值得大家正视。

**全球都在招商引资，唯独台湾使不上力**

最近麦当劳宣示要撤出台湾，全台四百多家分店要寻找接手的买主，麦当劳要走，凸显的是台湾没有FDI(Foreign Direct Investment)，只有FPI(Foreign Portfolio Investment)的失衡问题。FDI代表的是外国资金汇入台湾直接投资的钱，这可能是盖厂、买设备的资金。有了强而有力的FDI，会衍生很多相关投资活动。像中国过去三十年的经济奇蹟，FDI就扮演了重要角色。中国一直都是FDI大国，每年FDI金额都超过五百亿美元，去年中国FDI高达一一九五．六亿美元，连续二十三年高居开发中国家首位。

全球FDI总额在○七年金融海啸前一度高达二．一兆美元，除了中国外，印度、巴西都是FDI吸金大国，东协各国在二○一○年加入抢钱行列。一○年新加坡FDI成长一五三％，达三九○亿美元，印尼成长一．六倍到一三○亿美元，马来西亚成长五三七％，达九十亿美元，越南到一一年也达八十二亿美元。

全球各国都卯足全力在「招商引资」，但台湾在FDI方面始终使不上力，一二年有一项令台湾感到震惊的数字是：台湾在全球FDI排名只领先安哥拉，在全球二一一个国家排行倒数第二。其实一二年台湾的FDI还有三十二．○五亿美元，更惨的是一一年，因为众多外国寿险公司退出台湾，例如，AIG把南山人寿卖给润成投资，大都会转让给中信金，纽约人寿卖给元大金控，那一年的FDI是负的十九．五七亿美元。

○九年，台湾的FDI只有二十八．○五亿美元，一○年也只有二十四．九二亿美元，成绩比起扁政府时代更逊色。但是，台湾有一个十分抢眼的FPI，也就是说，外国投资人把资金汇入台湾，不是来盖工厂、做生意，而是来台炒股、炒汇的钱。

根据金管会的统计，外资净汇入台湾的资金累计达二○三一．三九亿美元，外资持有台股市值新台币十．六三兆元，占台股市值比重三八．八％，外资FPI部位庞大，因此，我们常常在新闻版面上看到央行总裁彭淮南经常对外资发飙：「不买股，就请汇出！」台湾的FPI部位远远大过FDI，使得央行外汇政策充满了更多变数。

台湾的FPI部位庞大，从外资持股比率高的个股就可以看出端倪，例如外资一度持有台积电逼近七九％，如今持股降至七五．七七％，其他如外资持有日月光七八．五四％，矽品五九．四六％，联发科六一．○六％，台达电七一．五四％，鸿海四八．八八％，大立光四八．七九％，金融股外资比重较高的富邦金是三二．九六％，外资在台湾的半导体及重要电子权值股都有很高的部位。

以这次台积电的除息来说，台积电配发四．五元现金，股息总计发出一一六六亿元，以六月二十六日台积电除息交易日前一天，外资持有台积电一九六六．八九万张股票来看，这次台积电除息，外资领了八八五．一亿元，剩下的二八○．九亿元才属内资。台达电今年配六．七元现金股息，今年会发出一六三．三亿元股息，外资拿走一一六．九亿元；矽品配三元现金，股息九十三．四九亿元，外资拿走五十五．六亿元；联发科配二十二元现金，股息三四五．七三亿元，外资可拿走二一一．五亿元；鸿海配三．八元现金，发出五七五亿元股息，外资拿走二八一亿元；日月光配二元现金，股息一五七．七亿元，外资拿走一二三．九亿元。

我只简单统计，外资持股较高、知名的台湾电子业，从台积电、台达电、矽品、日月光，到鸿海、联发科，单单是这六家企业今年配发的股息，外资就拿走一六七四亿元，外资在台的股利所得可享分离课税二○％的优惠，也就是说，在缴纳营所税后，其一六七四亿元的股利所得，外资只要缴交三三四亿元的税即可，对照内资最高税率从四○％提高到四五％，富人税上路后，两税合一抵扣减半，从一七％降为八．五％，再加上二代健保附加费，外资不课，内资要课，内资的租税负担是外资的一．五倍左右。

内外资的税负差距在证所税、富人税相继上路后，内资负担极大化，于是避税行为四起，有的企业界人士直接归化为外国籍，有些在开曼、萨摩亚等避税天堂，成立纸上公司，悄悄变身为外资，这也是外资FPI不断膨胀壮大的主因。

**金融帐净流出一季比一季高**

没有变身为外国人或外资的，则将资金投到其他市场，这些年购买海外基金的金额水涨船高，台湾代理海外基金销售的投信、投顾公司业务蒸蒸日上，最显着的是海外投资盛行，最具代表性的是台湾的金融帐连续十九季净流出，金额高达一八七一亿美元，约新台币五．八兆元，这是十分庞大的金额。

台湾的金融帐净流出，包括国内寿险机构陆续投资英国不动产，像富邦人寿把英国最有名的杜莎夫人蜡像馆都买下来。这些年政府打房，国人不在台湾投资不动产，却大举到日本、马来西亚、泰国，甚至是柬埔寨购地置产。个人投资者则对今年暴起又暴落的陆股趋之若鹜，海外投资兴盛，让台湾金融帐净流出一季比一季多。

台湾属于本国投资人的钱跑了，政府为了填补这个缺口，大力引进外资来台投资，于是投资建厂的FDI静悄悄，但是炒股、炒汇资金却络绎不绝，外资汇入款增加，新台币升值压力也跟着上升，今年台湾各项经济基本面都出现下修现象，但新台币却从去年底的三十二．一兑一美元一度升值到三○．六五，目前在三十一元左右，外资汇入款居高不下，反增添了新台币汇价调整的僵固性。

**不可忽视的台湾三大弱化讯号

今年台湾总体经济出现了几个弱化的讯号，第一个是GDP(国内生产毛额)的下修。今年首季台湾GDP成长从三．五％下修到三．四六％，首季的投资(资本形成)出现罕见的衰退达一．一二％，拉低经济成长○．二五％，半导体的资本支出及营建业都呈现明显减缓现象。而股市、房市不振，也影响了消费支出，第一季的消费成长减少○．六四％，构成GDP成长的三要素，投资、消费、出口都出现衰退讯号。

行政院主计总处对今年GDP表现开了第一枪，全年GDP成长目标值从三．七八％，下修到三．二八％，元大宝华则下调为三．三二％，元大宝华的梁国源所长甚至警告台湾经济陷入失焦式的成长，未来台湾恐面临阶梯式下滑的经济，四月台湾景气信号判断分数一次降六分，变成蓝灯，就把大家吓了一大跳。

第二个弱化的讯号是出口。财政部公布五月海关进出口统计，今年前五月出口减五．七％，进口减一四．七％，四月出口更减一一．七％；经济部接着也公布五月外销订单只有三五七．九亿美元，年减五．九％，这不但是连续两个月负成长，也是近二十二个月来最大衰退幅度。其中，中国接单衰退一一．六％，对日本更减少二三．八％，对欧出口减少一．七％。

对中国出口的衰退，明显与中国红色供应链崛起有关，今年以来，中国深沪股市大涨，很多电子供应链股价大涨，市值暴增，相对挤压台湾产业的生存空间。例如，同样是手机电声产品供应链，中国的歌尔声学、瑞声科技正快速崛起，台湾的美律却出现股价跳水般的下跌；电池模组的德赛崛起，台湾的新普、顺达科逐渐有了压力。

中国的红色供应链崛起，最直接的冲击是中国电子供应链直接抢走原本在台厂手上的苹果供应链订单。台湾的电子厂最喜欢说「苹概股」，这些年陆厂崛起后，像立讯精密已成连接器厂老大，市值逾台币千亿元以上；欧菲光电在触控产业崛起，挤压了TPK、洋华、介面的生存空间。也许有一天大家会慢发现苹果长大了，但是苹果不是长在我们家，这是红色供应链的猎杀。

**工具机业者告急，伤到台湾产业根本**

最能显现台湾产业弱化的两家品牌大厂，第一个是宏碁，一度是全球笔电前两大品牌，如今联想崛起，宏碁股价从一○五．五元跌到十四元左右。宏达电则在智慧型手机领域节节败退，宏达电的智慧型手机出口是台湾外销接单很大的项目，如今已难回首当年，更令人感伤的是，宏达电的股价从一三○○元跌到七十一．一元，宏达电及宏碁式微，是台湾电子产业最大败象。

除了红色供应链猎杀，今年欧元及日圆贬值，真正伤到台湾产业的根，最近工具机业者出面告急，原因是日圆贬到一二○兑一美元后，过去日本企业对台厂下单遽减；不单如此，日圆大贬，让日系企业重新找回竞争力。台厂反而处在挨打状态，最明显的是上银业绩下滑，股价大跌，日圆贬值压力今年急遽上升，难怪机械产业出面求救。

其实欧元贬值也影响了台湾企业在欧洲的接单及汇损吃掉获利。至此，台湾除了对美出口仍保持正成长外，对中国、日本、欧洲都出现衰退的讯号。但是台湾走到这里，大家猛然回想，出口衰退已不是靠汇率贬值就可得救，台湾第三个问题在企业的转型不力。过去三十年，台湾的企业只想到制造，降低成本，但是，这些年全球经济已走到互联网、云端、大数据、中国诞生了马云、马化腾、李彦宏等互联网新贵，台湾仍沉醉在制造业降低成本的迷思中，即使目前当红的物联网产业，台湾厂商也不是从大数据，云端或内容的视野思考，仍是硬体思考的架构。这一波产业大革命，台湾进化有限，这是台湾真正面临的瓶颈，也是结构问题之所在。

从这次台积电除息来看，外资来台享受台湾电子业硬体制造的红利，有一天他们也会饱食而去，这些年外资将台股指数撑在九千、一万点，表面上台股似乎跟上国际脚步，其实台股只剩外资撑场面，外资一旦卖超，台股很容易大跌。今年台股加权指数已跌破年线支撑，八成公司跌破年线，超过六百家企业股价破一年新低，超过五十档个股，股价破历史新低，资本市场正预告台湾经济底层潜力的危机！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。