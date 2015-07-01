建信期货：中国期指多头均加仓，股指波动性料维持一段时间

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月1日的《期货日报》：
周二中国股指上演逆转行情，收盘几乎完全收复周一日跌幅。IF四份合约合计增仓7386手至146514手，IC四份合约合计减仓1687手至33073手，IH四份合约合计减仓752手至78051手。增仓反弹说明前期获利甚丰的空头并不认为下跌趋势已经逆转，而多头则认为反弹已经短期到位。昨日期指多空双方增加持仓，后期争夺将更加激烈，股指波动性短期将继续存在。 数据显示，前十名席位在IF1507与IF1509合约上共持有多单73560手，持有空单82021手，主力净多持仓量减少8461手，较前一交易日增加5843手，净多持仓大幅上升。多头方面，中信期货与国泰君安期货席位分别增仓3619手与3529手，申银万国期货席位减仓2068手。空头方面，永安期货、华泰期货、广发期货席位分别增仓2270手、2030手与1434手，而国泰君安期货席位减仓4437手。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”