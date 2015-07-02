专栏节选：正面看待避险基金的重要性--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月2日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 台湾应接纳更弹性的投资范围及风格，规模大、专业够的避险基金，会是极长线的投资者，专注于投资分析，而非打探内线或恶性炒作。

在台湾，避险基金并不是一个受欢迎的投资者，尽管这是个老旧的成见。虽然主管机关并没有阻止海外避险基金投资台湾，但却阻碍本土避险基金的设立。

避险基金是全球成长最快速的基金类别之一，全球总管理资产规模近三兆美元，几乎是退休基金的一成，或是共同基金总合的三分之一。

避险基金规模近年快速成长，预期利率上升是原因之一；规避风险的投资人多半会投资债券和固定收益商品，股市波动太大，并不是他们的「菜」，所以万一利率上升导致债券价格下跌，他们也不太会把资金转入股市。

另一方面，投资人预期避险基金月月都能创造稳定的报酬率。一档好的避险基金，每月可以创造一％的报酬率；之所以办得到，正是因为他们有避险，如果避险得宜，便可消除整体性的市场风险。避险基金经理人作多部位的价格不需要上扬，作空部位的价格不需要下跌，只要作多部位的绩效赢过作空部位就能赚钱了。

事实上，规模较大、较成熟的避险基金，不尽然需要就作多部位进行放空，这就是所谓的配对交易（paired trade）。

他们以整体投资组合来衡量，只需考量所有市场持有的净部位，并针对他们认为风险性变数的净曝险部位避险；剩余的风险可能是全球股市、油价、利率或特定产业因素的曝险部位。

由于这种矩阵式作空和作多部位的复杂结构，可能会让避险基金的投资部位维持多年不变；换句话说，规模大、专业够的避险基金，反而会是极长线的投资者。

更重要的是，随着资金从规模较大的固定收益产品流向避险基金，让后者的金融地位日益重要，避险基金也必须更遵守全球的法律和规范。美国对避险基金经理人内线交易的起诉，最后成功定罪的并不多，显见内线交易并不如外界想像般严重。不过，这也让所有避险基金经理人有所警惕，他们了解，从事高风险的内线交易并不值得。的确，过去几年来，即便是较不道德的经理人试图取得内线消息，也不容易得逞。

结论是，避险基金产业已成长为主流金融机构，也逐渐成为股票市场的重要投资管道，更有机会成为台湾金融产业的一环。避险基金的投资较集中，给予经理人的薪酬也远高于传统基金；这也鼓励经理人维持较高的投资标准，并专注于投资分析，而非打探内线或恶性炒作。

因此，台湾避险基金的发展，至少要允许大型机构法人可投资海外，或接纳更有弹性的投资范围与灵活的投资风格。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。