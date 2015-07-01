中银国际：终端消费疲弱，国内钢矿价格联袂下跌

以下内容节选自7月1日的《期货日报》：

6月以来，终端消费疲弱，加上季节性消费淡季，使得钢材市场严重供大于求，价格出现明显下跌。以上海地区3级螺纹钢为例，6月初时价格为2,170元/吨，截至月底，价格跌至1,980元/吨，跌幅达9%。螺纹钢价格跌破2,000元/吨，钢厂亏损严重，全国近80%的钢厂出现亏损。

截至现货市场方面，根据wind数据，中国大部分地区水泥价格自6月初以来，连续下跌2到3周之久，这显示出目前终端消费市场依旧疲弱，从水泥的库存数据也可以得到佐证。中国重点企业水泥库存在5月同比增幅达18%以上，这在往年同期是很少遇见的情况。正常情况下，水泥库存都是在11月中国室外施工逐渐停止后，才会出现明显上升。而今年水泥库存自3月起就居高不下，价格也屡屡下跌，这证明终端消费市场跟往年相比异常疲弱。(完)

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