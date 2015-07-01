《新兴市场重要经济事件预告》--7月1日-7月8日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月1日(三)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)及世界银行行长金墉在一活动上发言(0715)。
新德里--印度财政部官员Jayant Sinha及税收官员Shaktikanta Das出席一私募及风险投资活动。
巴黎--国际税务对话(至7月3日)。
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议(0800)。
7月2日(四)
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕主持一例行经济活动会议(2300)。
7月3日(五)
布拉格--捷克央行公布6月会议记录(0700)。
7月6日(一)
暂无重要经济事件。
7月7日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行非议息会议。
阿布贾--肯尼亚央行举行议息会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至7月8日)。
拉巴特--摩洛哥央行举行货币及财政委员会会议。
7月8日(三)
华沙--波兰央行宣布利率决定，此后央行总裁召开记者会(1400)。
布达佩斯--匈牙利央行公布6月会议记录(1200)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执行理事会(2200)。
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会议。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至7月9日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”