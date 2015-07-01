《新兴市场重要经济事件预告》--7月1日-7月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月1日(三)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)及世界银行行长金墉在一活动上发言(0715)。

新德里--印度财政部官员Jayant Sinha及税收官员Shaktikanta Das出席一私募及风险投资活动。

巴黎--国际税务对话(至7月3日)。

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议(0800)。

7月2日(四)

首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕主持一例行经济活动会议(2300)。

7月3日(五)

布拉格--捷克央行公布6月会议记录(0700)。

7月6日(一)

暂无重要经济事件。

7月7日(二)

布达佩斯--匈牙利央行举行非议息会议。

阿布贾--肯尼亚央行举行议息会议。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至7月8日)。

拉巴特--摩洛哥央行举行货币及财政委员会会议。

7月8日(三)

华沙--波兰央行宣布利率决定，此后央行总裁召开记者会(1400)。

布达佩斯--匈牙利央行公布6月会议记录(1200)。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执行理事会(2200)。

萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会议。

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至7月9日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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