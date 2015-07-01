期货日报：利空压制，沪锌价格积重难返

二季度，锌价上演了一场V型反转走势，自3月底的16,000元/吨左右震荡上升至5月初的17,500元/吨附近，而后又在6月底回归到15,500元/吨。其间并没有太大波折，完成了从强烈看多到强烈看空的轮回，令投资者唏嘘不已。我们认为，在基本金属整体走弱的背景下，锌价将继续受制于供应强劲和需求疲软的压力，短期内锌价积重难返，而等待下游季节性回暖带来的反弹仍需时日。