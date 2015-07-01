期货日报：利空压制，沪锌价格积重难返

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月1日的《期货日报》：
二季度，锌价上演了一场V型反转走势，自3月底的16,000元/吨左右震荡上升至5月初的17,500元/吨附近，而后又在6月底回归到15,500元/吨。其间并没有太大波折，完成了从强烈看多到强烈看空的轮回，令投资者唏嘘不已。我们认为，在基本金属整体走弱的背景下，锌价将继续受制于供应强劲和需求疲软的压力，短期内锌价积重难返，而等待下游季节性回暖带来的反弹仍需时日。
精锌供应大幅改善，供应增幅高于需求增幅是市场共识。国内精锌供应大幅改善主要来自于冶炼产量的显着上升。年初以来，冶炼厂一直维持较高的开工率，使得精锌产量一直维持两位数的高速增长。如果下半年能够保持10%—12%左右的增速，全年精炼锌总产量将达到640万—650万吨。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”