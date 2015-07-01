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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 09:23 BJT

国海良时期货：国内豆粕价格运行方向取决于美豆

以下内容节选自7月1日的《期货日报》：

过去两周，CBOT大豆走出一波快速反弹行情，国内豆粕期现货价格随之从阶段性底部回升100—200元/吨。在此过程中，成交也有所好转。笔者认为，后续需关注美豆的播种情况以及每周的作物生长报告，及时对种植面积和单产形成预估。

　　在进口大豆集中到港的背景下，豆粕库存回升速度不及此前预期。一方面，虽然生猪饲养整体低迷，水产养殖也不乐观，但今年豆粕价格相对偏低，豆粕在饲料配方中的添加比例被上调，不少主流饲料生产企业均表示目前配方中的豆粕比例已调至最高水平。从周度提货量来看，豆粕的出货速度高于往年同期。另一方面，前期豆粕价格下跌时，下游终端采购异常谨慎，库存持续降低，近期的反弹反而增强了下游的采购意愿，豆粕库存从之前的7—10天上升到10—15天，终端提货加速缓解了库存压力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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