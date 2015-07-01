国海良时期货：国内豆粕价格运行方向取决于美豆

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月1日的《期货日报》：
过去两周，CBOT大豆走出一波快速反弹行情，国内豆粕期现货价格随之从阶段性底部回升100—200元/吨。在此过程中，成交也有所好转。笔者认为，后续需关注美豆的播种情况以及每周的作物生长报告，及时对种植面积和单产形成预估。
在进口大豆集中到港的背景下，豆粕库存回升速度不及此前预期。一方面，虽然生猪饲养整体低迷，水产养殖也不乐观，但今年豆粕价格相对偏低，豆粕在饲料配方中的添加比例被上调，不少主流饲料生产企业均表示目前配方中的豆粕比例已调至最高水平。从周度提货量来看，豆粕的出货速度高于往年同期。另一方面，前期豆粕价格下跌时，下游终端采购异常谨慎，库存持续降低，近期的反弹反而增强了下游的采购意愿，豆粕库存从之前的7—10天上升到10—15天，终端提货加速缓解了库存压力。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”