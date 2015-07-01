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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 09:22 BJT

《汇市简讯》中国官方PMI数据出炉，美元/非日圆亚洲主要货币反应平淡

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    * 中国6月官方制造业PMI略逊于预期，但仍持平于前月的50.2水准
    * 官方非制造业商务活动指数为53.8%，比上月上升0.6个百分点
    * 亚洲市场对此普遍反应平淡；澳元/美元一度修正性上涨
    * 美元/坡元略跌几个跳动点至1.3464；美元/韩元持平于1,119.5
    * 汇丰PMI数据将在大约40分钟后出炉
    (完)
    
      
      
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 (编译 郑茵 审校 许娜)

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