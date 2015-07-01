《汇市简讯》中国官方PMI数据出炉，美元/非日圆亚洲主要货币反应平淡

0107GMT * 中国6月官方制造业PMI略逊于预期，但仍持平于前月的50.2水准 * 官方非制造业商务活动指数为53.8%，比上月上升0.6个百分点 * 亚洲市场对此普遍反应平淡；澳元/美元一度修正性上涨 * 美元/坡元略跌几个跳动点至1.3464；美元/韩元持平于1,119.5 * 汇丰PMI数据将在大约40分钟后出炉 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 郑茵 审校 许娜)