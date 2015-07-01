国泰君安期货：郑糖上行基础未改

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月1日的《期货日报》：
减产超预期以及进口政策超预期是驱动国内糖价上涨的主要逻辑，我们认为，虽然短期糖价受到诸如销售数据不佳等因素的负面影响，但是驱动糖价上行的长期逻辑仍将延续，糖市坚定地走在“牛途”中。
2014/2015榨季国内食糖产量最终定格在1053万吨，同比下降279万吨，消费量预估为1500万吨，产需缺口近450万吨。巨大的产需缺口需要通过进口来弥补，我们认为全榨季进口量在430万吨左右。
另外，预计2015/2016榨季全国食糖产量为900万吨,产需缺口扩大至550万吨。一方面，需要通过扩大进口来弥补缺口；另一方面，国储糖也存在抛储的可能。总的来看，2015/2016榨季进口量将被动扩大至550万—600万吨，而这有利于国际糖价的企稳回升。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”