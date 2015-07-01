国泰君安期货：郑糖上行基础未改

以下内容节选自7月1日的《期货日报》：

减产超预期以及进口政策超预期是驱动国内糖价上涨的主要逻辑，我们认为，虽然短期糖价受到诸如销售数据不佳等因素的负面影响，但是驱动糖价上行的长期逻辑仍将延续，糖市坚定地走在“牛途”中。

2014/2015榨季国内食糖产量最终定格在1053万吨，同比下降279万吨，消费量预估为1500万吨，产需缺口近450万吨。巨大的产需缺口需要通过进口来弥补，我们认为全榨季进口量在430万吨左右。

另外，预计2015/2016榨季全国食糖产量为900万吨,产需缺口扩大至550万吨。一方面，需要通过扩大进口来弥补缺口；另一方面，国储糖也存在抛储的可能。总的来看，2015/2016榨季进口量将被动扩大至550万—600万吨，而这有利于国际糖价的企稳回升。(完)

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