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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 09:24 BJT

瑞达期货：沪胶主力做空意愿减弱

以下内容节选自7月1日的《期货日报》：

6月30日，沪胶主力1509合约遭遇重挫，夜盘在外围恐慌性抛压下，空头大肆增仓，期价轻松跌破13,000元/吨的关口。早盘受多头减仓离场影响，跌幅加剧，一度下破12,700元/吨。时至午盘，空头获利离场，期价略有回抽，但整体呈低位运行态势，日跌幅超过4%。

交易所多空持仓前20席位数据显示，当日1509合约多空均出现明显减仓。其中，多头减持2,887张，空头减持3,735张。比较而言，空头减持幅度更大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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