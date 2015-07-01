瑞达期货：沪胶主力做空意愿减弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月1日的《期货日报》：
6月30日，沪胶主力1509合约遭遇重挫，夜盘在外围恐慌性抛压下，空头大肆增仓，期价轻松跌破13,000元/吨的关口。早盘受多头减仓离场影响，跌幅加剧，一度下破12,700元/吨。时至午盘，空头获利离场，期价略有回抽，但整体呈低位运行态势，日跌幅超过4%。
交易所多空持仓前20席位数据显示，当日1509合约多空均出现明显减仓。其中，多头减持2,887张，空头减持3,735张。比较而言，空头减持幅度更大。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”