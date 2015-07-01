中国基金：凯辉中法创新基金拟募资2-2.5亿欧元，基石投资人包括国开行等

路透上海7月1日 - 专注跨境投资的私募股权基金公司凯辉基金周三宣布，凯辉中法创新基金即将启动，计划募资2-2.5亿欧元，基金的基石投资人包括中国国家开发银行旗下国开金融和法国国家投资银行（Bpifrance)。

公司新闻稿称，这两家基石投资人将合计投资1亿欧元，其余的1-1.5亿欧元资金将向第三方投资者募集。该基金的主要投资范围是中、法两国，部分涉及美国，计划用于被投企业的单笔投资金额为500万-2,500万欧元。

国开行董事长胡怀邦表示：“我们对之前由凯辉基金管理、国开行和法投行支持的两支中法基金的表现非常满意。基于2012年9月启动的中法（中小企业）基金和2014年7月启动的中法（并购）基金的良好表现，我们对此次新的合作充满信心。”