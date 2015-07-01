更新版 1-韩国数据：6月出口连续第六个月下滑，政府刺激举措即将出台

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
汤森路透计算显示，6月平均每工作日出口额为20亿美元，略低于5月的20.7亿美元。
政府为支持受挫的经济，将在7月6日前向国会提交一份总值约15兆(万亿)韩元(134.1亿美元)的追加预算案。执政党新世界党一名官员周三称，该党希望国会7月20日前能批准该预算。
韩国央行上个月进行了今年以来第二度降息，部分分析师预期未来几个月还会再次调降利率，以刺激经济增长率升向政府2015年的目标3.1%。
企划财政部长官崔炅焕上月稍早表示，担心第二季季增长率可能低于1%。 。
周三稍早的数据显示，韩国6月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.7%，为五个月高位。但核心通胀率则从5月的2.1%放缓至2.0%。
企划财政部在声明稿中表示，今年下半年通胀将开始回升。
本月稍早企划财政部预估2015年通胀率为0.7%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 郑茵/王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”