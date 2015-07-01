更新版 1-韩国数据：6月出口连续第六个月下滑，政府刺激举措即将出台

汤森路透计算显示，6月平均每工作日出口额为20亿美元，略低于5月的20.7亿美元。

政府为支持受挫的经济，将在7月6日前向国会提交一份总值约15兆(万亿)韩元(134.1亿美元)的追加预算案。执政党新世界党一名官员周三称，该党希望国会7月20日前能批准该预算。

韩国央行上个月进行了今年以来第二度降息，部分分析师预期未来几个月还会再次调降利率，以刺激经济增长率升向政府2015年的目标3.1%。

企划财政部长官崔炅焕上月稍早表示，担心第二季季增长率可能低于1%。 。

周三稍早的数据显示，韩国6月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.7%，为五个月高位。但核心通胀率则从5月的2.1%放缓至2.0%。

企划财政部在声明稿中表示，今年下半年通胀将开始回升。