美国金融：Nasdaq呼吁改革股票交易所定价规定，以提振市场流动性

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约6月30日 - Nasdaq OMX Group 周二表示，美国证券监管规定应做出改变，使股价交易价格能以交投活跃程度为依据。Nasdaq的对手BATS Global Markets也曾有过类似提议。
Nasdaq的全球股票主管Tom Wittman在给客户的信中，也表达Nasdaq支持美国监管当局一项测试计划，将小型企业股票价格升降跳动单位(ticks)予以扩大，观察这么做能否改善市场流动性。
券商获利来自于股票买卖价的价差，支持这项计划者说，扩大股价升降单位将可激励券商挂出更多买卖单，让其他人能够更容易交易。
有别于大型企业股票，投资者想买卖小型股时，常常找不到交易对象。监管当局和市场参与业者一直在设法改进这类小企业股票的交易，Tom Wittman的信函也加入了这项讨论。
Nasdaq说，除了升降单位幅度之外，要决定一支股票能够在哪里交易、交易所费用和对每支股票的报价成交奖励(rebate)、以及市场架构的其他层面，都应该以这支股票的流动性程度来做依据。
“我们认为，比起单一市场架构，在美国采取分层架构更加合理，”Wittman称。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。