美国金融：Nasdaq呼吁改革股票交易所定价规定，以提振市场流动性

路透纽约6月30日 - Nasdaq OMX Group 周二表示，美国证券监管规定应做出改变，使股价交易价格能以交投活跃程度为依据。Nasdaq的对手BATS Global Markets也曾有过类似提议。

Nasdaq的全球股票主管Tom Wittman在给客户的信中，也表达Nasdaq支持美国监管当局一项测试计划，将小型企业股票价格升降跳动单位(ticks)予以扩大，观察这么做能否改善市场流动性。

券商获利来自于股票买卖价的价差，支持这项计划者说，扩大股价升降单位将可激励券商挂出更多买卖单，让其他人能够更容易交易。

有别于大型企业股票，投资者想买卖小型股时，常常找不到交易对象。监管当局和市场参与业者一直在设法改进这类小企业股票的交易，Tom Wittman的信函也加入了这项讨论。

Nasdaq说，除了升降单位幅度之外，要决定一支股票能够在哪里交易、交易所费用和对每支股票的报价成交奖励(rebate)、以及市场架构的其他层面，都应该以这支股票的流动性程度来做依据。

“我们认为，比起单一市场架构，在美国采取分层架构更加合理，”Wittman称。(完)