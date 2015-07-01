全球金市：金价走势挣扎，希腊危机推高美元

了解协商情况的人士称，希腊在周二最后一刻向国际债权人摆出新姿 态，但已无法避免成为首个对国际货币基金组织(IMF)债务违约的国家。 黄金通常被视为在金融与经济不确定时期的避险资产。不过金价面对 本应对其有利的希腊危机却表现落后，体现出投资者在应对美国今年稍晚 可能升息之际，市场整体的疲弱走势。 投资者担心，利率上升会遏制对黄金的买需。 此外，美国政府周二公布的最新数据显示，6月美国铸造金币销量触 及五个月高点，因金价跌至11周低位；而银币销量较前月增长逾一倍。( 完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/徐文焰；审校 张涛/李婷仪)