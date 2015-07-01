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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 10:23 BJT

全球金市：金价走势挣扎，希腊危机推高美元

了解协商情况的人士称，希腊在周二最后一刻向国际债权人摆出新姿
态，但已无法避免成为首个对国际货币基金组织(IMF)债务违约的国家。 
    
    黄金通常被视为在金融与经济不确定时期的避险资产。不过金价面对
本应对其有利的希腊危机却表现落后，体现出投资者在应对美国今年稍晚
可能升息之际，市场整体的疲弱走势。
    
    投资者担心，利率上升会遏制对黄金的买需。
    
    此外，美国政府周二公布的最新数据显示，6月美国铸造金币销量触
及五个月高点，因金价跌至11周低位；而银币销量较前月增长逾一倍。(
完)
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 孙茉莉/徐文焰；审校 张涛/李婷仪)

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