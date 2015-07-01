金属期市：LME期镍持稳，期铜在中国公布PMI数据后持平

LME期铜 持平，报每吨5,763美元；上海期铜 则下跌0.5%至每吨41,990元人民币。有迹象显示中国经济企稳，尽管接连祭出的宽松举措效力减退。

汇丰(HSBC)/Markit周三联合公布，中国6月制造业采购经理人指数(PMI) 终值微升至49.4，虽然低于初值49.6，但仍创下三个月高位。上月终值为49.2。

了解协商情况的人士称，希腊在周二最后一刻向国际债权人摆出新姿态，但已无法摆脱对国际货币基金组织(IMF)违约的命运。

日本央行短观调查报告显示，该国大型制造业者的信心在6月当季意外改善，而且预计将继续上升，从而增强央行对经济增长正在积聚动能的看法。

中国证监会周一晚间发布官方微博安抚市场情绪。证监会新闻发言人张晓军指出，目前券商的融资融券业务风险可控，而场外配资的风险已有相当程度的释放。 (完)

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