台湾汇市：台币盘初于上日区间强方交投，审慎因应希腊局势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月1日 - 台币兑美元 周三盘初实质交投落于上日区间强方。交易员表示，市场观望周四美国非农就业数据以及周日的希腊公投，市场交投方向不明显。由于股市反弹，令台币表现略偏强。
汇银人士指出，早盘外资有进有出，美元买需略偏多，不过有出口商透过行库卖美元，惟整体成交量偏低，观望气氛浓厚。
〞希腊还是短线干扰的变数，但即使退出欧元也不是坏事。〞一位银行交易员表示。
另一公股银行交易员则称，周四还有美国非农就业数据要公布，不过预料对市场影响有限，因为周日还有希腊公投的变数。
本地时间10:16，台股 涨0.55%报9,374.76点。
台币早盘实质交易区间落在30.843-30.875；上日交易区间在30.838-30.930。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度与上日尾盘微增；一个月美元/台币远汇 暂报30.850/30.875，上日收在30.864。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.840-30.900
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--《全球汇市》欧元处于守势，此前希腊未能如期偿还IMF贷款 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”