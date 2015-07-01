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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 10:29 BJT

台湾汇市：台币盘初于上日区间强方交投，审慎因应希腊局势

路透台北7月1日 - 台币兑美元 周三盘初实质交投落于上日区间强方。交易员表示，市场观望周四美国非农就业数据以及周日的希腊公投，市场交投方向不明显。由于股市反弹，令台币表现略偏强。

汇银人士指出，早盘外资有进有出，美元买需略偏多，不过有出口商透过行库卖美元，惟整体成交量偏低，观望气氛浓厚。

〞希腊还是短线干扰的变数，但即使退出欧元也不是坏事。〞一位银行交易员表示。

另一公股银行交易员则称，周四还有美国非农就业数据要公布，不过预料对市场影响有限，因为周日还有希腊公投的变数。

本地时间10:16，台股 涨0.55%报9,374.76点。

台币早盘实质交易区间落在30.843-30.875；上日交易区间在30.838-30.930。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度与上日尾盘微增；一个月美元/台币远汇 暂报30.850/30.875，上日收在30.864。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.840-30.900

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