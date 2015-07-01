日本股市：日经指数因央行短观调查而上涨，但希腊情势抑制升幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日本央行乐观的短观调查显示，制造业和服务业企业信心均改善。机械制造企业大规模的资本支出计划也鼓舞了投资者。
大和证券分析师Takuya Takahashi称：“这是一个十分平衡的结果，如果市场对希腊问题的谨慎情绪没有抑制风险偏好，这样的数据表现本应已进一步推高市场。”
出口类股表现不一，丰田汽车 跌0.7%%，本田汽车 跌1.1%，Tokyo Electron Ltd 涨1.8%。
迅销(Fast Retailing) 涨1.0%，为日经指数贡献了24点。
东证股价指数 微升0.1%，至1,631.55点。JPX日经400指数 持平于14,716.56点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”