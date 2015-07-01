版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 10:44 BJT

日本股市：日经指数因央行短观调查而上涨，但希腊情势抑制升幅

日本央行乐观的短观调查显示，制造业和服务业企业信心均改善。机械制造企业大规模的资本支出计划也鼓舞了投资者。

大和证券分析师Takuya Takahashi称：“这是一个十分平衡的结果，如果市场对希腊问题的谨慎情绪没有抑制风险偏好，这样的数据表现本应已进一步推高市场。”

出口类股表现不一，丰田汽车 跌0.7%%，本田汽车 跌1.1%，Tokyo Electron Ltd 涨1.8%。

迅销(Fast Retailing) 涨1.0%，为日经指数贡献了24点。

东证股价指数 微升0.1%，至1,631.55点。JPX日经400指数 持平于14,716.56点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐