台湾债市：10年公债殖利率随美债微扬，量缩整理静待国际盘变数厘清

路透台北7月1日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周三早盘随美债微扬；交易员表示，由于美国非农就业数据公布在即，且希腊债务危机仍待周日公投结果，盘初台债交投意愿低迷，量缩狭幅整理静待变数厘清。

交易员指出，本周债市变数较多及美债尚未释出明确交投方向，暂令多方不急着调整既有部位，空方也不急着进场，短线台债料续在既有区间窄幅波动。

〞现在就是一个等。〞一位大型票券商交易员说。

至于五年公债104/9期增额券 周五将展开发行前交易，交易员认为，目前五年券现货交投淡静，待新券发行前交易带动交投意愿增温，预估发行前交易利率开在0.99-1.01%。

美国公债收益率周二攀升，且本季劲扬，因对希腊与债权人在最后一刻达成协议，从而避免退欧的希望削弱对美国公债的避险需求。指标10年期公债价格 尾盘收益率报2.351%，较周一尾盘上扬2个基点。本季10年期公债收益率攀升42个基点，为两年来最大季度升幅。

交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.98-1.00%；104/5殖利率则在1.505%-1.52%。

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