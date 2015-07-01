台湾债市：10年公债殖利率随美债微扬，量缩整理静待国际盘变数厘清

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月1日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周三早盘随美债微扬；交易员表示，由于美国非农就业数据公布在即，且希腊债务危机仍待周日公投结果，盘初台债交投意愿低迷，量缩狭幅整理静待变数厘清。
交易员指出，本周债市变数较多及美债尚未释出明确交投方向，暂令多方不急着调整既有部位，空方也不急着进场，短线台债料续在既有区间窄幅波动。
〞现在就是一个等。〞一位大型票券商交易员说。
至于五年公债104/9期增额券 周五将展开发行前交易，交易员认为，目前五年券现货交投淡静，待新券发行前交易带动交投意愿增温，预估发行前交易利率开在0.99-1.01%。
美国公债收益率周二攀升，且本季劲扬，因对希腊与债权人在最后一刻达成协议，从而避免退欧的希望削弱对美国公债的避险需求。指标10年期公债价格 尾盘收益率报2.351%，较周一尾盘上扬2个基点。本季10年期公债收益率攀升42个基点，为两年来最大季度升幅。
交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.98-1.00%；104/5殖利率则在1.505%-1.52%。
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--《综述》美国6月消费者信心增强，巩固经济进一步复苏的看法 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”