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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 10:44 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑长期技术指标依然看空

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    * 欧元/英镑在亚洲盘陷入窄幅交投区间--低开0.75%，回吐周一外包
日线型态的涨幅
    * 动量指标中，五日、10日和20日均线随近日趋势小幅走低
    * 周线和月线图指标走低，可能测试2007年触及的0.67/0.69水平
    * 纽约市场低点0.7075而后是周一的0.6989为初步支撑位
    * 伦敦市场0.7126高点以及周一的0.7166高点为初步阻力位
    * 图表： link.reuters.com/tev94w
    (完)
    
          
      
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 (编译 郑茵 审校 杜明霞)

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