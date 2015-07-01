《汇市简讯》欧元/英镑长期技术指标依然看空

0233GMT * 欧元/英镑在亚洲盘陷入窄幅交投区间--低开0.75%，回吐周一外包 日线型态的涨幅 * 动量指标中，五日、10日和20日均线随近日趋势小幅走低 * 周线和月线图指标走低，可能测试2007年触及的0.67/0.69水平 * 纽约市场低点0.7075而后是周一的0.6989为初步支撑位 * 伦敦市场0.7126高点以及周一的0.7166高点为初步阻力位 * 图表： link.reuters.com/tev94w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 郑茵 审校 杜明霞)