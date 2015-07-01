澳新汇市：新西兰元从五年低位回升，澳元上扬

新西兰元 涨0.4%，至0.6796美元，脱离隔夜创下的五年低点0.6748美元。

新西兰元短期支撑位在隔夜低点，上档阻力位在0.6850美元，下一考验为恒天然(Fonterra)在当地时间周四早间的拍卖。

新西兰元兑其他主要货币也略有回升。新西兰元兑日圆 自17个月低点82.44日圆升至83.27日圆。澳元兑新西兰元 从19个月高位1.1388新西兰元回落至1.1352。

但澳元兑美元 走强，微涨0.1%至0.7720美元，继续自周一创下的两个半月低点0.7587美元回升。

交易商称，从周一低位的反弹对澳元短期前景有利。”

此外，澳元还受益于中国令人鼓舞的数据。(完)

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