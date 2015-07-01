澳新汇市：新西兰元从五年低位回升，澳元上扬

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
新西兰元 涨0.4%，至0.6796美元，脱离隔夜创下的五年低点0.6748美元。
新西兰元短期支撑位在隔夜低点，上档阻力位在0.6850美元，下一考验为恒天然(Fonterra)在当地时间周四早间的拍卖。
新西兰元兑其他主要货币也略有回升。新西兰元兑日圆 自17个月低点82.44日圆升至83.27日圆。澳元兑新西兰元 从19个月高位1.1388新西兰元回落至1.1352。
但澳元兑美元 走强，微涨0.1%至0.7720美元，继续自周一创下的两个半月低点0.7587美元回升。
交易商称，从周一低位的反弹对澳元短期前景有利。”
此外，澳元还受益于中国令人鼓舞的数据。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 王丽鑫/孙国玉；审校 张涛/徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”