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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 11:06 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在122.50附近波动，但后市倾向于走高

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    * 日圆是本周市场动荡的最大受益者
    * 股市开始企稳，希腊退出欧元区的担忧开始减弱
    * 若欧洲股市和债市今日表现平静，美元/日圆可能缓步走高
    * 阻力位在124.38/121.93这波跌势的38.2%费波纳奇回档位122.87。
    * 卖盘可能在123.15/20，此处存在重大阻力
    * 一目均衡转换线、前述跌势的50%回档位和周一高点都汇聚在123.1
5/20(完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 张若琪)

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