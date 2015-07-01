《汇市简讯》美元/日圆在122.50附近波动，但后市倾向于走高

0249GMT * 日圆是本周市场动荡的最大受益者 * 股市开始企稳，希腊退出欧元区的担忧开始减弱 * 若欧洲股市和债市今日表现平静，美元/日圆可能缓步走高 * 阻力位在124.38/121.93这波跌势的38.2%费波纳奇回档位122.87。 * 卖盘可能在123.15/20，此处存在重大阻力 * 一目均衡转换线、前述跌势的50%回档位和周一高点都汇聚在123.1 5/20(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)