《汇市简讯》美元/日圆在122.50附近波动，但后市倾向于走高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0249GMT * 日圆是本周市场动荡的最大受益者 * 股市开始企稳，希腊退出欧元区的担忧开始减弱 * 若欧洲股市和债市今日表现平静，美元/日圆可能缓步走高 * 阻力位在124.38/121.93这波跌势的38.2%费波纳奇回档位122.87。 * 卖盘可能在123.15/20，此处存在重大阻力 * 一目均衡转换线、前述跌势的50%回档位和周一高点都汇聚在123.1 5/20(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”