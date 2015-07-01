德国个股：德国检方进一步调查德意志银行利率操纵丑闻

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透法兰克福6月30日 - 法兰克福检察官办公室周二表示，检方正在调查与德意志银行 涉入全球利率操纵丑闻的五名人士，其中包括该行在2013年解雇的四名交易员。
发言人检察官Nadja Niesen表示，检方同时也在研究一份德国金融监管局(Bafin)针对德意志银行涉案情节的详细报告，看是否能够协助调查。
德国金融监管局在5月完成了利率操纵调查报告，并已交给德意志银行以提供反馈。Niesen说，法兰克福检方在大约一周前收到了最终报告。
“德国金融监管局的报告到我们手上大概有一周时间了。需要首先对该报告进行评估。然后才能清楚如何进行进一步的调查，”她说。
此次调查增加了德意志银行的法律问题，并令将于周三上任的德意志银行联席执行长克莱恩(John Cryan)试图扭转该行的任务变得更加艰巨。
德意志银行拒绝评论调查一事，但重申了周五发布的一份声明。
该行在这份声明中称：“德国金融监管局的报告证实了我们的发现，即德意志银行管理委员会或集团执行委员会的现任或前任成员，都没有指示雇员去操纵银行间利率报价，或是在2011年6月本行展开调查期间首度揭发特定不当行为前，知悉任何蓄意的操纵行为。”(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。