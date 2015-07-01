《全球汇市》欧元下跌，希腊债务问题持续发酵

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日本央行短观调查报告显示，该国大型制造业者的信心在第二季意外改善，并预计将进一步增强。这对于担忧经济再度倒退的决策者，提供了几许安慰。
澳元得到支撑，此前有调查显示汇丰6月中国制造业PMI终值小幅上升至三个月高点。
澳元兑美元 报0.7720美元，日内小升。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1137 1.1135 +0.02 -7.94 1.2097
美元/日圆 122.48 122.49 -0.01 +2.34 119.68
欧元/日圆 136.41 136.39 +0.01 -5.78 144.78
美元/瑞郎 0.9350 0.9353 -0.03 -5.95 0.9941
英镑/美元 1.5691 1.5705 -0.09 +0.76 1.5573
美元/加元 1.2489 1.2491 -0.02 +7.50 1.1618
澳元/美元 0.7721 0.7704 +0.22 -5.47 0.8168
新西兰元/美元 0.6801 0.6762 +0.58 -12.77 0.7797
澳元/日圆 94.570 94.370 +0.21 -3.25 97.750
新西兰元/日圆 83.290 82.830 +0.56 -10.74 93.310
英镑/日圆 192.18 192.37 -0.10 +3.11 186.38
澳元/新西兰元 1.1351 1.1386 -0.31 +8.42 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/汪红英/艾茂林/戴素萍 审校 李婷仪/张涛/李爽/王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”