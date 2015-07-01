中国汇市：人民币早盘跌势缩减PMI数据影响有限，短期料延续区间波动

路透上海7月1日 - 人民币兑美元即期 周三早盘随中间价小幅下跌，但跌势较盘初收窄。交易员表示，市场跨过半年时点后恢复平静，统计局最新6月官方制造业采购经理人指数(PMI)影响有限，接下来除非客盘购汇需求减少，否则短期内汇价仍难摆脱6.20-6.21元波动区间。

他们并表示，昨日人民币走升更多是季节性因素，另外央行维稳决心亦令结汇盘信心上升，然当前希腊违约风险仍有助推美元指数反弹动力，因此人民币摆脱区间转为升值也不可取。

“大家对央行维稳人民币的决心挺看好的吧，但在dollar index还处于上升趋势情况下，赌人民币甩开区间升值，太激进了。”一外资行交易员表示。

北京时间11:25，人民币兑美元即期报6.2015元，上日收报6.201元。今日人民币兑美元中间价 为6.1149元，上日中间价为6.1136元。

国家统计局最新公布的6月官方制造业采购经理人指数(PMI)持平于上月的50.2，连续四个月位于荣枯线上方。官方非制造业商务活动指数为53.8%，比上月上升0.6个百分点。

渣打银行最新观点认为，2015年底人民币兑美元或将达到6.19，考虑到下半年美联储首次加息即将临近，预计美元将趋于走强。但估计决策部门或将极力避免美元兑人民币汇率出现大幅、剧烈的上扬。

全球汇市方面，欧元周三在亚洲交易时段开局谨慎，希腊在成为首个拖欠国际货币基金组织(IMF)贷款的发达经济体后，未来将如何仍不明朗，而这个后果对欧元区以及全球经济都难以预料。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2418/6.2478，上日尾盘为6.2408。

北京时间11:25，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2044/6.2048元，上一交易日尾盘报6.2057元。