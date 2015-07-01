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亚洲 | 2015年 7月 2日 星期四 07:06 BJT

****主要国家经济指标预测--7月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值
        
    7月1日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          -- 卖超8,928
         外国投资日本股票(亿日圆)                                   -- 卖超2,539
    
    7月2日(四)
    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 5月   逆差22.00 逆差38.88
             商品/服务进口(较前月)                                  --     +4.0%
             商品/服务出口(较前月)                                  --     -6.0%
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                    6月       +0.5%     +0.3%
                           (较上年同期)                          +4.3%     +4.6%
    0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)      6月        56.5      55.9
    0900 欧元区PPI(较前月)                             5月       +0.1%     -0.1%
                  (较上年同期)                                   -2.0%     -2.2%
    1230 美国非农就业岗位(万个)                        6月        增23      增28
         　　民间就业岗位(万个)                                 增22.5    增26.2
         　　制造业就业岗位(万个)                                增0.5     增0.7
         　　政府部门就业岗位(万个)                                 --     增1.8
         　　失业率                                               5.4%      5.5%
         　　平均时薪(较前月)                                    +0.2%     +0.3%
         　　每周平均工时                                         34.5      34.5
        　　 劳动力就业参与率                                       --     62.9%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           6月27日当周       27.0      27.1
                         四周均值(万人)                             --    27.375
                   续请失业金人数(万人)         6月20日当周      223.6     224.7
    1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI                  6月          --      49.8
    1345 美国ISM纽约企业活动指数                       6月          --     683.7
    1400 美国工厂订单(较前月)                          5月       -0.5%     -0.4%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                             --      持平
             耐久财订单(较前月)                    5月修正值        --     -1.8%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)          5月修正值        --     +0.5%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)          5月修正值        --     -2.1%
             扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月)    5月修正值        --     +0.4%
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          6月          --   3,715.1

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     现值     预估值
    7月1日(三)
    0000 韩国出口(较上年同期)                      6月初值      -1.8%      -1.0%
             进口(较上年同期)                                  -13.6%      -8.7%
             贸易收支(亿美元)                                 顺差102         --
    0130 澳洲建筑许可                                  5月      +2.4%      +1.0%
             民间房屋建筑许可                                   -8.4%         -- 
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 6月       50.1         -- 
    0140 韩国Markit制造业PMI                           6月       46.1         -- 
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                 6月       50.0       49.9 
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                   6月       54.1       54.4 
    0750 法国Markit制造业PMI                           6月       50.7       50.5 
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                       6月       51.9       51.9 
    0800 意大利公共赤字与GDP之比                     第一季      5.6%         -- 
    0800 欧元区Markit制造业PMI                       6月终值     52.5       52.5 
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                      6月       51.4       52.5
    1100 美国抵押贷款市场指数                          前周     366.5         --
             再融资指数                                       1,307.7         --
    1130 美国Challenger企业裁员人数(万人)              6月     4.4842         --
    1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个)                 6月       23.7       21.8
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        6月终值      53.6         --
    1400 美国建筑支出(较前月)                          5月      +0.8%      +0.5%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI                6月       53.5       53.1
                                 价格指数                        49.5       51.0
                                 就业指数                        55.5       52.0
                               新订单指数                        56.0         --
    1730 美国汽车销售年率(万辆)                        6月       1,716     1,720
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            5月    盈余64.4        -- (完)

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