主要国家经济指标预测--7月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月1日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超8,928 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,539 7月2日(四) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 5月 逆差22.00 逆差38.88 商品/服务进口(较前月) -- +4.0% 商品/服务出口(较前月) -- -6.0% 0600 英国Nationwide房价(较前月) 6月 +0.5% +0.3% (较上年同期) +4.3% +4.6% 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 6月 56.5 55.9 0900 欧元区PPI(较前月) 5月 +0.1% -0.1% (较上年同期) -2.0% -2.2% 1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增23 增28 民间就业岗位(万个) 增22.5 增26.2 制造业就业岗位(万个) 增0.5 增0.7 政府部门就业岗位(万个) -- 增1.8 失业率 5.4% 5.5% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.3% 每周平均工时 34.5 34.5 劳动力就业参与率 -- 62.9% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月27日当周 27.0 27.1 四周均值(万人) -- 27.375 续请失业金人数(万人) 6月20日当周 223.6 224.7 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 6月 -- 49.8 1345 美国ISM纽约企业活动指数 6月 -- 683.7 1400 美国工厂订单(较前月) 5月 -0.5% -0.4% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- 持平 耐久财订单(较前月) 5月修正值 -- -1.8% 扣除运输的耐久财订单(较前月) 5月修正值 -- +0.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) 5月修正值 -- -2.1% 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) 5月修正值 -- +0.4% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 6月 -- 3,715.1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月1日(三) 0000 韩国出口(较上年同期) 6月初值 -1.8% -1.0% 进口(较上年同期) -13.6% -8.7% 贸易收支(亿美元) 顺差102 -- 0130 澳洲建筑许可 5月 +2.4% +1.0% 民间房屋建筑许可 -8.4% -- 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月 50.1 -- 0140 韩国Markit制造业PMI 6月 46.1 -- 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 6月 50.0 49.9 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 6月 54.1 54.4 0750 法国Markit制造业PMI 6月 50.7 50.5 0755 德国Markit/BME制造业PMI 6月 51.9 51.9 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第一季 5.6% -- 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月终值 52.5 52.5 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 51.4 52.5 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 366.5 -- 再融资指数 1,307.7 -- 1130 美国Challenger企业裁员人数(万人) 6月 4.4842 -- 1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 6月 23.7 21.8 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月终值 53.6 -- 1400 美国建筑支出(较前月) 5月 +0.8% +0.5% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 6月 53.5 53.1 价格指数 49.5 51.0 就业指数 55.5 52.0 新订单指数 56.0 -- 1730 美国汽车销售年率(万辆) 6月 1,716 1,720 2300 韩国经常帐(亿美元) 5月 盈余64.4 -- (完)