中国基金：沪市四大蓝筹ETF昨获150亿元净申购，为第二天净流入

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月1日 - 据路透统计，包括华夏上证50ETF 和华泰柏瑞沪深300ETF 等在内的上海证交所四大蓝筹上市交易基金（ETF）周二共计获得约150亿元的净申购，为连续第二天获得净申购。
上交所数据显示，华夏上证50ETF周二净增加26.6亿份，华泰柏瑞沪深300ETF净增15.37亿份，而上证180ETF 和华夏300ETF 分别净增3.3亿份和1.31亿份。根据每家ETF的净值估算，周二华夏上证50ETF和华泰柏瑞沪深300ETF分别净申购约75亿元和69亿元资金。
周一，这四只蓝筹ETF共计净申购约100亿元资金。
近期，由于融资盘平仓及获利抛压，中国股市持续大幅下挫，沪综指 自6月12日高点下跌以来，累计最大跌幅超过25%，蓝筹股亦被牵累。不少分析师认为蓝筹股投资价格已显现。近日有国内媒体报导，保险资金近两日增仓的主要品种之一就是蓝筹ETF。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”