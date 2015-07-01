中国基金：沪市四大蓝筹ETF昨获150亿元净申购，为第二天净流入

路透上海7月1日 - 据路透统计，包括华夏上证50ETF 和华泰柏瑞沪深300ETF 等在内的上海证交所四大蓝筹上市交易基金（ETF）周二共计获得约150亿元的净申购，为连续第二天获得净申购。

上交所数据显示，华夏上证50ETF周二净增加26.6亿份，华泰柏瑞沪深300ETF净增15.37亿份，而上证180ETF 和华夏300ETF 分别净增3.3亿份和1.31亿份。根据每家ETF的净值估算，周二华夏上证50ETF和华泰柏瑞沪深300ETF分别净申购约75亿元和69亿元资金。

周一，这四只蓝筹ETF共计净申购约100亿元资金。