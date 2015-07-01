中国债市动态：现券收益率早盘持平IRS小升，PMI数据影响不大

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月1日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率几无变动，利率互换(IRS)则略有上行。稍早公布的汇丰和官方制造业PMI印证经济仍处弱势，但因在预期之内，对二级市场影响不大。
交易员认为，PMI数据不佳表明中国经济并无起色，且6月高频数据依然黯淡，货币宽松料还将持续一段时间，短端收益率短期还有下行空间，而长端则料维持僵势。
“（现券收益率）变动幅度不大，没有想象力了呗，”华东一银行交易员说。
中国6月官方制造业PMI未能如期改善，仅持平于前月的50.2，新订单等多个分项指标均指向需求疲软；同日公布的汇丰制造业PMI虽有小幅回升至49.4，但仍处于荣枯线下方。
一国有大行交易员表示，目前来看经济还是比较弱势，6月份的高频数据也不怎么乐观，宽松政策还将持续。
他并认为，市场普遍预期经济在三季度末或四季度企稳，未来除非基本面出现进一步恶化，长端料仍维持相对平稳；而短端则要仍看后续货币政策，“6月份（短端收益率）有一波上行，目前看有回调空间。”
剩余期限约10年的国开行150210券最新报价 在4.1000%/4.0950%，上日尾盘为4.0975%/4.0850%。
国债期货早盘亦维持窄幅震荡，其中国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报95.885元，较上日结算价跌0.06%；10年期T1509 收报94.710元，较上日结算价跌0.05%。(完) (发稿 侯向明；审校 边竞/黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”