中国债市动态：现券收益率早盘持平IRS小升，PMI数据影响不大

路透北京7月1日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率几无变动，利率互换(IRS)则略有上行。稍早公布的汇丰和官方制造业PMI印证经济仍处弱势，但因在预期之内，对二级市场影响不大。

交易员认为，PMI数据不佳表明中国经济并无起色，且6月高频数据依然黯淡，货币宽松料还将持续一段时间，短端收益率短期还有下行空间，而长端则料维持僵势。

“（现券收益率）变动幅度不大，没有想象力了呗，”华东一银行交易员说。

中国6月官方制造业PMI未能如期改善，仅持平于前月的50.2，新订单等多个分项指标均指向需求疲软；同日公布的汇丰制造业PMI虽有小幅回升至49.4，但仍处于荣枯线下方。

一国有大行交易员表示，目前来看经济还是比较弱势，6月份的高频数据也不怎么乐观，宽松政策还将持续。

他并认为，市场普遍预期经济在三季度末或四季度企稳，未来除非基本面出现进一步恶化，长端料仍维持相对平稳；而短端则要仍看后续货币政策，“6月份（短端收益率）有一波上行，目前看有回调空间。”

剩余期限约10年的国开行150210券最新报价 在4.1000%/4.0950%，上日尾盘为4.0975%/4.0850%。