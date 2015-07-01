台湾汇市：台币实质交投持稳上日，等候非农与希腊变数厘清

* 台币稳在上日区间，等候非农与希腊变数厘清 * 7、8月股利汇出需求大，台币亦贬难升 * 明日实质交易区间估在30.850-30.950 路透台北7月1日 - 台币兑美元 周三微幅收贬，实质交易未脱上日区间。汇银人士表示，市场观 望等候周四美国非农就业数据以及周日的希腊公投，交易心态偏向审慎观望。 午后台币走势趋弱，汇银人士指出，季底过后，少了出口商的美元供给，只要外资与进口商有美元需求， 就容易令汇价出现波动。虽然今日台股反弹，不过外资并无明显汇入，操作仍有进有出。 “暂时没有趋动市场的因素，就等非农、希腊公投。”一位外商银行交易员说。 另一银行交易主管称，希腊还是短线干扰的变数，但即使退出欧元也不是坏事。“市场已有心理准备。” 一公股银行交易员则认为，希腊公投的结果应该会继续留在欧盟，并接受国际货币基金组织(IMF)的纾困 条件，但如此一来，希腊总理就会辞去职务，并再次进行大选，因此希腊问题还会拖上一阵子。 他也提及，7、8月是上市柜公司现金股利发放的时期，通常外资都有将股利汇回需求，因此这期间台币通 常易贬难升。 国际货币基金组织周二确认，希腊没有向其偿还15亿欧元贷款，使该国成为首个对IMF拖欠款项的发达经 济体。希腊未能及时偿还IMF贷款，仍有可能离开欧元区，这会给欧元区以及全球经济造成什么后果难以预料 。 今日台币实质交易区间在30.843-30.923；上日交易区间在30.838-30.930。交易员预估，明日台币实质交 投波动区间暂看在30.850-30.950。 台湾股市周三连续第二日收涨，重返月线上方。 证交所今日资料显示，外资及陆资在台股买 超14.31亿台币，连续两个交易日买超共计26.26亿台币；上交易日修正后为买超11.95亿台币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微增。一个月美元 /台币远汇 尾盘报30.879/30.894，上日收在30.864。 本周余日国际重要经济数据和事件有： 7月1日(三)：美国6月ADP民间就业岗位增幅、美国6月Markit制造业PMI、美国5月建筑支出/6月美国供应 管理协会(ISM)制造业PMI、美国汽车销售年率 (万辆)、欧元区Markit制造业PMI 6月终值、英国6月Markit/CI PS制造业PMI、英国央行公布金融稳定报告，之后央行总裁卡尼召开记者会、欧洲央行管理委员会会议，无利 率决定法国国际税务对话。 7月2日(四)：美国6月非农就业数据/失业率/平均时薪/就业参与率、美国6月ISM纽约企业活动指数、美国 5月工厂订单/耐久财订单、英国6月Markit/CIPS建筑业PMI、英国6月Nationwide房价、欧元区5月PPI、瑞典央 行宣布利率决议、澳洲5月商品/服务贸易收支。 7月3日(五)：中国汇丰6月服务业PMI、澳洲5月零售销售、意大利/法国/德国/欧元区/英国6月PMI、欧元 区5月零售销售。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.100 31.070 30.843-31.108 31.080 6.37 6.20 元太外汇经纪公司 31.102 31.075 30.848-31.102 31.080 3.285 2.74 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.025/-0.010 美元/台币六个月期 -0.115/-0.095 -0.110/-0.085 (完)