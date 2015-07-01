中国货币市场：主要回购利率窄幅波动，半年末时点后资金料稳步向好

路透上海7月1日 - 中国银行间市场周三隔夜和七天回购利率 窄幅波动。尽管今日有不少跨月末的资金集中到期，令资金需求较为旺盛，但供给依旧宽裕，而且在度过半年末时点考验后，流动性整体压力趋缓，资金面料将稳步向好。

交易员指出，本周五起新一轮IPO又将启动，但由于本次没有大盘股，因此对流动性的影响会弱于上次；而今日回购利率开盘价跌幅放缓，未来短期资金价格能否继续下行，可能还需结合公开市场逆回购利率走向来判断。

“还是偏松吧，需求会多一些，跨半年末的资金今天到期比较多，但大行还是正常出，(头寸)平起来还是挺快的。”华东一银行交易员表示。

她并认为，即将到来的IPO估计对资金面不会有明显冲击，月初的例行缴准预计影响也有限，“7月份应该会过得比较轻松一些。”

7月首批27只新股IPO网上发行将于周五(7月3日)启动，网上申购日集中在周五至下周三(8日)。参看详情，请点选

上海一银行交易员谈到，接下来资金利率走势仍需观察公开市场逆回购的进一步动作，如果逆回购利率继续下调，将为资金价格向下拓展空间。

中国央行公开市场周二进行500亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率再降20个基点(bp)至2.50%。尽管仍处半年末时点，但市场资金面已趋于宽松，央行此时仍坚持逆回购，主要意在稳定因股市下跌而较为脆弱的金融市场预期。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.1295 1.1344 -0.49

七天 2.6101 2.6031 +0.70

14天 3.1862 3.0796 +10.66

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.2800 0.0200 +126.00

七天 3.6000 2.0100 +159.00

14天 3.3500 2.5000 +85.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.3000 1.2340 +6.60

七天 2.7500 2.5600 +19.00

14天 3.4500 3.2500 +20.00

Shibor

其中:隔夜 1.1630 1.2570 -9.40

七天 2.6020 2.6520 -5.00

三个月 3.2130 3.2330 -2.00