台湾债市：10年公债殖利率早盘趋跌，反应美债利多及台股走势疲弱

路透台北7月24日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周五早盘趋跌。交易员表示，美国指标10年公债殖利率上日跌破2.3%，且台股走势持续疲弱，带动104/5殖利率靠向今年盘中低位，但逼近1.46%仍见部分卖需，略有收敛殖利率跌幅。

他们并指出，300亿台币五年公债104/9增额券今日正式发行，并未顺势带动104/9交投，目前买盘尚在等待较佳的价格出现，卖盘惜售心态则较浓厚，致该券殖利率微跌至0.97-0.98%间窄幅波动。

〞美债殖利率跌会有反应，殖利率弹就没反应，台债偏向实质买盘市场，中性偏多。〞一位大型证券商交易员说。

104/5殖利率今日至目前盘中低位来到1.4628%，创逾两周盘中新低，此前低位为7月9日的1.462%；今年同年期公债殖利率盘中低位则为2月2日的1.455%。

当地时间10:35，台湾股市加权指数 走跌0.34%，暂报8,761.00点。

美国长期公债收益率周四跌至两周低点，盘中走势反复，因美国企业业绩疲弱且商品价格下挫，投资人在美国公债中寻求避险。指标10年期公债 收益率从周三尾盘的2.325%降至2.271%，盘中降至两周低点2.268%。

交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.975-0.985%；10年券104/5殖利率则在1.46-1.47%。

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