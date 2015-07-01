台湾货币市场：月初资金回复宽裕，短率区间高位略走滑

* 月初资金回复更充裕 * 短率区间高位略走滑 * 短票和债券附条件交易稳于低位 记者 高洁如 路透台北7月1日 - 台湾银行间短率周三稳于低位。时序回到月初，外商银或部分月底 无法拆出的资金回到市场，资金更充裕下，短率区间高位略有走滑。 大型银行的资金调度人士指出，7月初资金回复宽裕，并且多数银行已达成目标积数附 近，只需再做微调，因此银行交投并不算太过活络。多余的资金并不好承做。 〞月初了之前不能做放款的外商银都回来了，我们的钱不好借(出)，〞一位大型商银交 易人士说。 前述交易人士表示，目前只能寄望7月最后一个交易日(周五)各银行调整积数而衍生的 拆借需求，预料本提存期结束前均有望维持充裕平稳。 本地时间14:49 今日盘中报价 上日收盘 台币兑美元 30.920 31.070 台湾加权股价指数 9,375.23 9,323.02 隔夜银行间拆款加权平均利 0.385% 0.386% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.400% --一周拆款利率区间 0.388-0.440% 0.380-0.490% --两周拆款利率区间 0.420-0.450% 0.465-0.475% **短票持稳低位** 交易员表示，票券方面，月初缺口很小，交易颇清淡，部分票券商压低了短票利率，大 致而言短票利率稳于低位附近。 〞今天的发行少之又少，压了一点利率也成功，〞一位票券商交易员说。 大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.55%-0.56%，上日在0.56%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 566%，前日在0.563%；上日成交量47.6亿台币，前日58.35亿台币。 台湾央行周三存单到期金额为1,427.30亿，发行金额待稍晚公布。 中央银行定存单本周到期共1兆26.8亿台币，周四存单到期1,991.50亿；周五568.00亿 台币。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为906亿台币，累积超额准备为6,051亿 台币、加计前期1%的超额准备为7,018亿台币。 **RP市场利率也在偏低水位** 债市附买回(RP)市场方面，证券商表示，资金相当充裕，也不排除未来利率可能进一步 走低。 票券商则表示，已不续约偏高利率的资金，而今日又因资金宽裕得以进一步将利率压在 偏低水位。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP 主要成交在0.62-0.64%，大致同上日，交易渐向低位靠拢。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率回到先前偏低水位，主要成交利率极短天 期回到0.42%，其余在0.45%-0.48%；公司债新承做附买回利率极短天期在0.46%，其余在0.4 8-0.53%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完 ) (审校 黄凯)