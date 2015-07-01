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市场报道 | 2015年 7月 2日 星期四 06:17 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月2日-7月9日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 
    
    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段      预估值    前值 
    
    6月29日当周
    
    7月2日(四)
    1230 美国非农就业岗位(万个)                         6月       增23      增28
         　　民间就业岗位(万个)                                 增22.5    增26.2
         　　制造业就业岗位(万个)                                增0.5     增0.7
         　　政府部门就业岗位(万个)                                --      增1.8
         　　失业率                                               5.4%      5.5%
         　　平均时薪(较前月)                                    +0.2%     +0.3%
         　　每周平均工时                                         34.5      34.5
        　　 劳动力就业参与率                                      --      62.9%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           6月27日当周       27.0      27.1
                         四周均值(万人)                            --     27.375
                   续请失业金人数(万人)         6月20日当周      223.6     224.7
    1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI                   6月        --       49.8
    1345 美国ISM纽约企业活动指数                        6月        --      683.7
    1400 美国工厂订单(较前月)                           5月      -0.5%     -0.4%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                            --       持平
             耐久财订单(较前月)                    5月修正值       --      -1.8%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)          5月修正值       --      +0.5%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)          5月修正值       --      -2.1%
             扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月)    5月修正值       --      +0.4%
    
    7月3日(五)
    暂无重要经济数据 
    
    7月6日当周
    
    7月6日(一)
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)           6月终值       --       54.6
                   服务业PMI                                       --       54.8
    1400 美国就业趋势指数                                7月       --      128.6
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI                6月      56.0      55.7
                             企业活动指数                         59.9      59.5
                                 就业指数                          --       55.3
                               新订单指数                          --       57.9
                                 价格指数                          --       55.9
    1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                   6月       --       65.2
                   经季节调整的PMI                                 --       62.3
    
    7月7日(二)
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                          5月       --   逆差29.7
               出口(亿加元)                                        --      419.1
               进口(亿加元)                                        --      448.9
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                        5月   逆差421   逆差409
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                       5月       --      537.6
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                          5月   增加185 增加205.4
    
    7月8日(三)
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                          5月       --     +11.6%
    
    7月9日(四)
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                        6月       --      20.17
    1230 加拿大新屋价格指数                              5月       --      +0.1%(完)
    
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 郑茵 审校 张涛)

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