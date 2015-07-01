美国与加拿大经济指标预测--7月2日-7月9日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月29日当周 7月2日(四) 1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增23 增28 民间就业岗位(万个) 增22.5 增26.2 制造业就业岗位(万个) 增0.5 增0.7 政府部门就业岗位(万个) -- 增1.8 失业率 5.4% 5.5% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.3% 每周平均工时 34.5 34.5 劳动力就业参与率 -- 62.9% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月27日当周 27.0 27.1 四周均值(万人) -- 27.375 续请失业金人数(万人) 6月20日当周 223.6 224.7 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 6月 -- 49.8 1345 美国ISM纽约企业活动指数 6月 -- 683.7 1400 美国工厂订单(较前月) 5月 -0.5% -0.4% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- 持平 耐久财订单(较前月) 5月修正值 -- -1.8% 扣除运输的耐久财订单(较前月) 5月修正值 -- +0.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) 5月修正值 -- -2.1% 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) 5月修正值 -- +0.4% 7月3日(五) 暂无重要经济数据 7月6日当周 7月6日(一) 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 6月终值 -- 54.6 服务业PMI -- 54.8 1400 美国就业趋势指数 7月 -- 128.6 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 6月 56.0 55.7 企业活动指数 59.9 59.5 就业指数 -- 55.3 新订单指数 -- 57.9 价格指数 -- 55.9 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 -- 65.2 经季节调整的PMI -- 62.3 7月7日(二) 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 5月 -- 逆差29.7 出口(亿加元) -- 419.1 进口(亿加元) -- 448.9 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差421 逆差409 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 5月 -- 537.6 1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加185 增加205.4 7月8日(三) 1230 加拿大建筑许可(较前月) 5月 -- +11.6% 7月9日(四) 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 -- 20.17 1230 加拿大新屋价格指数 5月 -- +0.1%(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 郑茵 审校 张涛)