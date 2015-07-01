美国数据：6月26日止当周抵押贷款申请减少，因利率上升--MBA

路透纽约7月1日 - 周三公布的行业数据显示，美国上周房屋抵押贷款申请减少，因利率升至2014年10月以来最高。

美国抵押贷款银行协会(MBA)公布，6月26日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下降4.7%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数下降5.2%至2014年12月以来最低水准。购房贷款申请指数下降4.1% 。

美国抵押贷款数据图表：

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再融资在总抵押贷款活动中所占份额降为48.9%，前一周为49.0%。

当周30年期固息抵押贷款利率平均为4.26%，较前一周的4.19%上升了7个基点，且是2014年10月以来最高。