美国数据：6月26日止当周抵押贷款申请减少，因利率上升--MBA

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约7月1日 - 周三公布的行业数据显示，美国上周房屋抵押贷款申请减少，因利率升至2014年10月以来最高。
美国抵押贷款银行协会(MBA)公布，6月26日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下降4.7%。
MBA经季节调整后的再融资申请指数下降5.2%至2014年12月以来最低水准。购房贷款申请指数下降4.1% 。
美国抵押贷款数据图表：
再融资在总抵押贷款活动中所占份额降为48.9%，前一周为49.0%。
当周30年期固息抵押贷款利率平均为4.26%，较前一周的4.19%上升了7个基点，且是2014年10月以来最高。
根据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选