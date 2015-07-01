中国证券：中金所称QFII和RQFII利用期指做空A股的传言不实

路透上海7月1日 - 中国金融期货交易所周三中午发布官方微博称，昨日有市场传闻南方基金香港公司、高盛 等外资机构做空A股市场。经排查，南方基金香港公司和高盛等QFII和RQFII机构并没有所谓的大幅做空行为。

其官方微博称，南方基金系的RQFII（人民币合格境外机构投资者）并没有在中金所开户交易，包括高盛在内的QFII（合格境外机构投资者）、RQFII在股指期货中只能做套保交易，这些机构近期在股指期货市场的套保交易符合规则。

中金所目前上市交易三类股指期货品种，能够参与中金所期指交易的共有38家QFII和25家RQFII，中金所已对这些机构的期、现货交易情况进行了核查。