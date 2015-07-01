中国证券：中金所称QFII和RQFII利用期指做空A股的传言不实

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月1日 - 中国金融期货交易所周三中午发布官方微博称，昨日有市场传闻南方基金香港公司、高盛 等外资机构做空A股市场。经排查，南方基金香港公司和高盛等QFII和RQFII机构并没有所谓的大幅做空行为。
其官方微博称，南方基金系的RQFII（人民币合格境外机构投资者）并没有在中金所开户交易，包括高盛在内的QFII（合格境外机构投资者）、RQFII在股指期货中只能做套保交易，这些机构近期在股指期货市场的套保交易符合规则。
中金所目前上市交易三类股指期货品种，能够参与中金所期指交易的共有38家QFII和25家RQFII，中金所已对这些机构的期、现货交易情况进行了核查。
中金所称，将继续加强市场监测监控，切实维护市场秩序，严密防范和严厉打击市场操纵行为。同时对严重扰乱市场秩序的市场传言和谣言，中金所将报请证监会查处。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”