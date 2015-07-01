更新版 1-中国汇市：人民币随中间价微幅收低，短期料维持区间波动

* 人民币随中间价微幅收跌 * 市场跨过季节性结汇后恢复平静 * 短期内不太可能摆脱区间转为升值 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京7月1日 - 人民币兑美元即期 周三随中间价微幅收跌。交易员 称，市场跨过半年末结汇需求后恢复平静，今日能感觉到打压购汇盘的力量，助推人民币收 复部分失地。而最新官方制造业采购经理人指数(PMI)通常难掀汇市波澜，短期内人民币不 太可能摆脱区间转为升值。 他们并称，希腊债务问题持续发酵仍有助推美元指数 反弹动力，不过人民币下跌 空间亦有限。目前结汇盘信心有所上升，且在股市重挫之际，人民币汇率料会稳字当先。若 购汇盘再增长太快，势必影响整体信心。 “大家对央行维稳人民币的决心挺看好的吧，但在dollar index还处于上升趋势情况下 ，赌人民币甩开区间升值，太激进了。”一外资行交易员表示。 中国股市沪综指周三收跌5.2%，将上日反弹幅度尽数抹去。虽然目前政策层面暖风频吹 ，但指数经历大幅波动后投资者信心脆弱，部分资金主动离场，配资盘继续降杠杆。后市存 在再次触底的可能。 国家统计局最新公布的6月中国官方制造业PMI未能如期改善，仅持平于前月，新订单等 多个分项指标均指向需求疲软，同日公布的汇丰制造业PMI虽有小幅回升，但仍处于荣枯线 下方，制造业前景依然难言乐观，相对而言，服务业则表现出一定韧性，持续上升。 另一股份行交易员认为，下半年人民币兑美元升值的可能性不大。因国际美元处于升值 通道，且美国对中国汇率政策的施压相对有所减弱。人民币汇率仍将以稳定为主，“还是会 维持6.20的波动中枢，顶多上下500个点，顶天了。” 人民币即期以小幅升值0.05%告别上半年，略低于中间价上半年的累计涨幅0.09%。渣打 银行认为，年底人民币兑美元或将达到6.19。预计决策部门不会通过人民币贬值推动经济增 长，但考虑到下半年美联储首次加息即将临近，预计美元将趋于走强。不过，决策部门或将 极力避免美元兑人民币汇率出现大幅、剧烈的上扬。 全球汇市方面，欧元周三再次下滑，此前希腊成为首个对国际货币基金组织(IMF)贷款 违约的发达国家，而且一连串经济数据可能只能令投资者注意力从让希腊留在欧元区的最后 努力上短暂转移。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2011 6.2010 0.00% 中间价 6.1149 6.1136 -0.02% 成交额 101亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大 1.45% (上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 30 6.2008 6.2038 2015年来即期升贬值幅度 0.05% 1年期美元/人民币掉期升水 1510 今日 上日 1年期NDF 6.2450/6.248 6.2408 CNH即期 6.2013/6.2033 6.2057 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 曾祥进/林高丽)