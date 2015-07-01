《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月1日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *晨鸣纸业 138 15 9 7/2簿记建档 中国银行 AA+(中诚信) 7/6 7/7
AA-(中债资信) ======================================================================================= *河南投资集团 100 5 3 7/2簿记建档 中信银行AAA(联合资信)7/3 7/6
民生银行 AA+(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *华融证券 30 10 85天 7/6招标 邮储银行 AA+ 7/7 7/8
(最高发行余额) 招商银行 ======================================================================================= *津膜科技 3 1.5 12 7/8簿记建档 兴业银行 A+ 7/9 7/10 ======================================================================================= *武汉圣泽捷通 7 3.5 12 7/6-7簿记 招商银行 AA- 7/8 7/9 物流公司 ======================================================================================= *星星集团 6 3 12 7/8簿记建档 招商银行 AA- 7/9 7/10 ======================================================================================= *北京供销社 10 5 12 7/8-9日簿记 北京银行 AA+ 7/10 7/13 投资管理中心 ======================================================================================= *上海北方企业 8 5 12 7/8簿记建档 浦发银行 AA 7/10 7/11
国开行 ======================================================================================= 贝因美集团 13.5 4 12 7/2簿记建档 兴业银行 AA- 7/3 7/6 ======================================================================================= 贵州黔桂 6 3 12 7/2簿记建档 中信证券 AA- 7/3 7/6 发电公司 中国银行 ======================================================================================= 红豆集团 12 5 12 7/3簿记建档 建设银行 AA 7/6 7/7 ======================================================================================= 宁夏国有资本 40 10 12 7/3簿记建档 浙商银行 AA+ 7/6 7/7 运营集团 ======================================================================================= 太仓港协鑫发电 6.5 6.5 12 7/6簿记建档 民生银行 AA 7/7 7/8 ======================================================================================= 宝塔石化集团 24 14 12 7/7簿记建档 招商证券 AA 7/8 7/9
中信银行 ======================================================================================= 新华联控股 20 10 12 7/7簿记建档 恒丰银行 AA+ 7/8 7/9
招商证券 ======================================================================================= 山东王晁 6 2 12 7/7簿记建档 光大银行 AA- 7/8 7/9 煤电集团 ======================================================================================= 吉林昊融集团 15 15 12 推迟发行 浦发银行 AA- -- -- =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *安庆市城建 40 10 5 7/8簿记建档 中信证券 AA 7/10 7/13 投资发展集团 兴业银行 ======================================================================================= *福州城建 13 5 5 7/8簿记建档 招商银行 AA+ 7/10 7/13 投资集团 ======================================================================================= *中国电力 150 25 永续 7/6簿记建档 平安银行 AAA 7/7 7/8 投资集团 民生银行
(每五年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加300bp) ======================================================================================= 衣念（上海） 3 3 3 7/2簿记建档 中国银行 AA 7/6 7/7 时装贸易 ======================================================================================= 龙光基业集团 8 4 3 7/2簿记建档 兴业银行 AA 7/3 7/6 ======================================================================================= 江西长运 6.4 6.4 3 7/2簿记建档 上海银行 AA 7/3 7/6
建设银行 ======================================================================================= 万达集团 36 6 3 7/2簿记建档 建设银行 AA 7/3 7/6
招商银行 ======================================================================================= 晨鸣纸业 26 13 永续 7/6簿记建档 华泰证券 AA+ 7/8 7/9
中信银行
(每三年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加300bp) ======================================================================================= 无锡国联发展 30 15 永续 7/6簿记建档 工商银行 AAA 7/8 7/9
兴业银行
(每五年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加300bp) ======================================================================================= 大连国际 3 3 2+1 7/6-7簿记 招商银行 AA- 7/8 7/9
(附第二年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================= 杭州实业 15 9 3 7/7簿记建档 交通银行 AA+ 7/9 7/10 投资集团 中信银行 ======================================================================================= 华润医药 20 20 5 7/7簿记建档 招商银行 AAA 7/8 7/9
农业银行 ======================================================================================= 马钢股份 40 20 3 7/7簿记建档 中信证券 AA+ 7/9 7/10
中国银行 ======================================================================================= 岚桥集团 20 5 3 7/7簿记建档 建设银行 AA 7/8 7/9 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”