《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月1日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *晨鸣纸业 138 15 9 7/2簿记建档 中国银行 AA+(中诚信) 7/6 7/7

AA-(中债资信) ======================================================================================= *河南投资集团 100 5 3 7/2簿记建档 中信银行AAA(联合资信)7/3 7/6

民生银行 AA+(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *华融证券 30 10 85天 7/6招标 邮储银行 AA+ 7/7 7/8

(最高发行余额) 招商银行 ======================================================================================= *津膜科技 3 1.5 12 7/8簿记建档 兴业银行 A+ 7/9 7/10 ======================================================================================= *武汉圣泽捷通 7 3.5 12 7/6-7簿记 招商银行 AA- 7/8 7/9 物流公司 ======================================================================================= *星星集团 6 3 12 7/8簿记建档 招商银行 AA- 7/9 7/10 ======================================================================================= *北京供销社 10 5 12 7/8-9日簿记 北京银行 AA+ 7/10 7/13 投资管理中心 ======================================================================================= *上海北方企业 8 5 12 7/8簿记建档 浦发银行 AA 7/10 7/11

国开行 ======================================================================================= 贝因美集团 13.5 4 12 7/2簿记建档 兴业银行 AA- 7/3 7/6 ======================================================================================= 贵州黔桂 6 3 12 7/2簿记建档 中信证券 AA- 7/3 7/6 发电公司 中国银行 ======================================================================================= 红豆集团 12 5 12 7/3簿记建档 建设银行 AA 7/6 7/7 ======================================================================================= 宁夏国有资本 40 10 12 7/3簿记建档 浙商银行 AA+ 7/6 7/7 运营集团 ======================================================================================= 太仓港协鑫发电 6.5 6.5 12 7/6簿记建档 民生银行 AA 7/7 7/8 ======================================================================================= 宝塔石化集团 24 14 12 7/7簿记建档 招商证券 AA 7/8 7/9

中信银行 ======================================================================================= 新华联控股 20 10 12 7/7簿记建档 恒丰银行 AA+ 7/8 7/9

招商证券 ======================================================================================= 山东王晁 6 2 12 7/7簿记建档 光大银行 AA- 7/8 7/9 煤电集团 ======================================================================================= 吉林昊融集团 15 15 12 推迟发行 浦发银行 AA- -- -- =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *安庆市城建 40 10 5 7/8簿记建档 中信证券 AA 7/10 7/13 投资发展集团 兴业银行 ======================================================================================= *福州城建 13 5 5 7/8簿记建档 招商银行 AA+ 7/10 7/13 投资集团 ======================================================================================= *中国电力 150 25 永续 7/6簿记建档 平安银行 AAA 7/7 7/8 投资集团 民生银行

(每五年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加300bp) ======================================================================================= 衣念（上海） 3 3 3 7/2簿记建档 中国银行 AA 7/6 7/7 时装贸易 ======================================================================================= 龙光基业集团 8 4 3 7/2簿记建档 兴业银行 AA 7/3 7/6 ======================================================================================= 江西长运 6.4 6.4 3 7/2簿记建档 上海银行 AA 7/3 7/6

建设银行 ======================================================================================= 万达集团 36 6 3 7/2簿记建档 建设银行 AA 7/3 7/6

招商银行 ======================================================================================= 晨鸣纸业 26 13 永续 7/6簿记建档 华泰证券 AA+ 7/8 7/9

中信银行

(每三年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加300bp) ======================================================================================= 无锡国联发展 30 15 永续 7/6簿记建档 工商银行 AAA 7/8 7/9

兴业银行

(每五年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加300bp) ======================================================================================= 大连国际 3 3 2+1 7/6-7簿记 招商银行 AA- 7/8 7/9

(附第二年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================= 杭州实业 15 9 3 7/7簿记建档 交通银行 AA+ 7/9 7/10 投资集团 中信银行 ======================================================================================= 华润医药 20 20 5 7/7簿记建档 招商银行 AAA 7/8 7/9

农业银行 ======================================================================================= 马钢股份 40 20 3 7/7簿记建档 中信证券 AA+ 7/9 7/10

中国银行 ======================================================================================= 岚桥集团 20 5 3 7/7簿记建档 建设银行 AA 7/8 7/9 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)