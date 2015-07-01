台湾股市：连续第二日收涨收复月线，量缩观望希腊债务危机进展

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月1日 - 台湾股市周三连续第二日收涨，重返月线上方。分析师指出，由于市场对希腊债务问题仍有担忧，令大盘量缩续处区间整理格局，在希腊债务僵局尚未明朗化之前，台股暂难脱离月线至季线间盘整态势。
大盘加权股价指数 收升0.56%报9,375.23点。今日成交初值 为859.69亿台币，上交易日修正后为926.61亿。
〞现在外资有买有卖，比较没有偏空。〞元富投顾一不愿具名分析师说。
他并表示，台股继周一重挫后已连两日收红，指数破底的疑虑暂除，惟近日台股成交量能不彰，短线大盘料续处月线至季线间盘整，明日指数主要区间暂看在月线的9,336点至上档反压的9,550点。
此外，统一投信基金管理部协理钱素惠表示，可正面看待7月起展开第三季台股行情，预期希腊事件对股市影响为短线波动，加权指数在月线及年线附近有强烈支撑，随着第三季基本面及产业面逐月好转，资金回流，指数将会缓步垫高，有机会越过季线与半年线，拉回即为买进时点。
本地时间13:55，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.6%。大陆上证综合指数 则是跌0.31%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”