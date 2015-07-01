《汇市简讯》欧洲盘初：希腊对IMF贷款违约；欧元/美元小跌

0547GMT * 欧元/美元小跌0.14%，美元/日圆小涨0.11%，新西兰元/美元涨0.4 7%，美元/马币跌1.03% * 日经指数涨0.5%，中国沪综指下滑0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日 本)指数上涨0.6%，美国10年期公债收益率报2.3567%，布兰特原油期货下 跌1.09% * 希腊在周二最后一刻向国际债权人摆出新姿态，但已无法摆脱对国 际货币基金组织(IMF)违约的命运 * 6月中国官方制造业PMI未能如期改善，仅持平于前月，新订单等多 个分项指标均指向需求疲软 * 日本第二季企业信心改善，资本支出计划强劲 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 白云)