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市场报道 | 2015年 7月 1日 星期三 14:08 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：希腊对IMF贷款违约；欧元/美元小跌

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    * 欧元/美元小跌0.14%，美元/日圆小涨0.11%，新西兰元/美元涨0.4
7%，美元/马币跌1.03%
    * 日经指数涨0.5%，中国沪综指下滑0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日
本)指数上涨0.6%，美国10年期公债收益率报2.3567%，布兰特原油期货下
跌1.09%
    * 希腊在周二最后一刻向国际债权人摆出新姿态，但已无法摆脱对国
际货币基金组织(IMF)违约的命运 
    * 6月中国官方制造业PMI未能如期改善，仅持平于前月，新订单等多
个分项指标均指向需求疲软 
    * 日本第二季企业信心改善，资本支出计划强劲 (完)
      
      
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    全部现汇报价                

 (编译 陈宗琦；审校 白云)

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