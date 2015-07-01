日本股市：日经指数因央行短观调查而收涨，但希腊情势抑制升幅

路透东京7月1日 - 日本股市周三收涨，此前日本央行短观调查显示大型企业计划增加资本支出，增幅为10年来最大，但由于投资人仍忌惮希腊情势，使得大盘升幅受限。

日本央行短观调查报告显示，该国大型制造业者的信心在第二季意外改善，并预计将进一步增强。这对于担忧经济再度倒退的决策者，提供了几许安慰。