版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 14:18 BJT

日本股市：日经指数因央行短观调查而收涨，但希腊情势抑制升幅

路透东京7月1日 - 日本股市周三收涨，此前日本央行短观调查显示大型企业计划增加资本支出，增幅为10年来最大，但由于投资人仍忌惮希腊情势，使得大盘升幅受限。

日本央行短观调查报告显示，该国大型制造业者的信心在第二季意外改善，并预计将进一步增强。这对于担忧经济再度倒退的决策者，提供了几许安慰。

日经指数 涨0.5%，至20,329.32点。

东证股价指数 涨0.4%，至1,636.41点；JPX-日经400指数 涨0.3%，至14,764.55点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐