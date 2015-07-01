日本股市：日经指数因央行短观调查而收涨，但希腊情势抑制升幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京7月1日 - 日本股市周三收涨，此前日本央行短观调查显示大型企业计划增加资本支出，增幅为10年来最大，但由于投资人仍忌惮希腊情势，使得大盘升幅受限。
日本央行短观调查报告显示，该国大型制造业者的信心在第二季意外改善，并预计将进一步增强。这对于担忧经济再度倒退的决策者，提供了几许安慰。
日经指数 涨0.5%，至20,329.32点。
东证股价指数 涨0.4%，至1,636.41点；JPX-日经400指数 涨0.3%，至14,764.55点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”